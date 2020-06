Rocío Sánchez Azuara revela SUCIAS jugadas de Televisa contra TV Azteca

En redes sociales se ha revivido la polémica que se creó aquella vez que la conductora Rocío Sánchez Azuara dio a conocer las sucias jugadas que Televisa había implementado con ella con tal de que traicionara a TV Azteca, misma que no aceptó porque le era leal a su televisora.

No se puede negar que Rocío Sánchez Azuara ha logrado forjar un exitosa carrera artística dentro de TV Azteca, pero según declaraciones de la famosa conductora en una pasada entrevista para el programa ‘Miembros Al Aire’, esta pudo ser más exitosa si hubiera aceptado la jugosa pero sucia propuesta que Televisa le hizo en el pasado.

“Hace muchos años, cuando detonó ‘Cosas de la vida’, con 28 puntos (de rating), me pusieron un cheque en blanco, firmado por Televisa y por lealtad no me vine para acá”, declaró la famosa conductora al programa.

Rocío Sánchez Azuara declaró que rechazó dicha propuesta por principios y porque le era leal a TV Azteca, aunque confesó que se arrepiente de no haber aprovechado esa oportunidad en ese momento pues siente que tendría más reconocimiento del que tiene en la actualidad.

Rocío Sánchez Azuara recibió mejor trato en Televisa

La famosa conductora, quien tiempo después se integró a las filas de Televisa, señaló que no puede hablar mal de TV Azteca porque esta fue la televisora que le dio de comer por muchos años aunque reconoció que en ella todo lo tiene que hacer uno mismo, cosa que no ha pasado en la televisora de San Ángel, de quien aseguró que la han tratado de maravilla.

Desafortunadamente su paso por esta televisora fue muy fugaz, ya que su programa ‘La tercera en discordia’ salió del aire a tres meses de su estreno, decisión que dejó desconcertada a Rocío Sánchez Azuara, quien aseguró desconocer las razones que hubo detrás de la cancelación de su emisión.

