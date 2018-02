Rocío García: Que Karla Souza de nombre y apellido

Rocío García, protagonista de la novela 'Tres Familias' de transmisión en cadena nacional por TV Azteca habló en exclusiva para La Verdad, se expresó respecto al éxito de la novela y pidió dar nombre y apellido a involucrados en casos de acoso, precisó respecto al caso Karla Souza, pues compartió set con ella y Gustavo Loza (Implicado por Televisa) en ¿Qué culpa tiene el niño?

La actriz actualmente graba la telenovela Tres Familias, la cual se alargó 100 capítulos más debido al éxito obtenido en meses pasados, comentó que este resultado es gracias al gran ambiente que se vive en el set de grabación y aseguró llevarse muy bien con cada uno de sus compañeros en especial con Ulises de la Torre con quién sale a cuadro constantemente.

"Somos un equipo y estamos dando un gran resultado y es un éxito, y que vemos ha durado en el gusto del público mucho tiempo". Comentó pues recién inician un nuevo bloque de esta telenovela que tiene mucha comedia de por medio.

"A mí me gusta hacer comedia, siento que hacer llorar es más fácil, definitivamente lo que más disfruto es hacer comedia, pasarla bien y divertirme", aseguró la joven actriz

De igual forma La Verdad cuestionó a la exitosa actriz con una vasta trayectoria en la que se incluye ¿Qué Culpa Tiene el Niño?, Protagonizada por Karla Souza y dirigida por Gustavo Loza.

Desde su punto de vista comento: "Como figura pública se debe dar voz a quienes no la tienen”, pues consideró que es consigna responsable para las figuras que trabajan en el medio.

"Es una gran compañera con una trayectoria respetable y se merece todo mi amor por hacer lo que ella hizo", aseguró Rocío.

Rápidamente comentó, "Considero es difícil hablar de esta situación, pero darle nombre y apellido como se hace en Estados Unidos, es importante por qué las personas que hacen este tipo de cosas son tachadas y difícilmente vuelven a cometer este tipo actos, hay nuevas generaciones de actrices que vendrán". Comentó en exclusiva para la Verdad.

"A mí gracias a Dios no me ha sucedido este tipo de cosas, porque tengo claro lo que estoy dispuesta a hacer y no hacer por mi carrera", dijo García.

Respecto a Gustavo Loza comentó "Es la persona más profesional que existe, ama su trabajo, respeta a sus actores y su set. Yo estuve en el set de ¿Qué culpa tiene el niño? Hace tres años y el ambiente era de respeto y armonía, y eso era difícil de no ver, yo lo admiro y lo respeto y ojalá la verdad salga a la luz y que esto no siga sucediendo".