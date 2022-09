Rocío Banquells pide respeto para Dulce tras su salida de "El Retador"

Rocío Banquells molesta por malos tratos a Dulce en la televisión

Tremendo escándalo lo que generó la salida de Dulce, la cantante de 'El Retador', pues para muchos la intérprete fue ofendida y denigrada por los jueces, quienes en ningún momento se vieron profesionales.

Quien de plano no se quedó callada fue Rocío Banquells, quien a través de sus redes sociales dedicó un fuerte mensaje a la producción del programa para defender a su compañera y amiga de "GranDiosas".

Ahora tras la salida de Dulce del programa, quien habló para la cámara de Televisa fue Lupillo Rivera, quien dijo nadie la corrió, simplemente ella decidió irse.

Rocío Banquells molesta por malos tratos a Dulce en la televisión

Rocío Banquells molesta por malos tratos a Dulce en la televisión

A través de sus redes sociales la cantante Rocío Banquells aprovechó el espacio y defendió a su amiga Dulce tras su inesperada y polémica salida de dicho reality.

"Es muy triste que el programa El Retador, haya permitido que trataran tan mal a una CANTANTE ARTISTA que es un icono en la música de este país LA GRAN Dulce. Mis respetos, admiración y orgullo de haber tenido la oportunidad de compartir escenarios con ella", dijo.

De inmediato los internautas secundaron sus palabras y le dieron la razón, asegurando que los jueces se vieron muy mal en dejar ir a una grande como Dulce.

Te puede interesar: Rocío Banquells sufrió fuerte caída por tratar de saludar a sus fans

La pólémica salida de Dulce de 'El Retador'

De manera inesperada Dulce, la cantante explotó contra los jueces del reality show y rechazó volver al programa, pues considera no son objetivos con sus críticas.

"Ya me da mucha flojera, no escucho comentarios personalizados ni de gustos. (...) Lo hice bien, pero eso no te importa y menos a ti ¿cuándo te ha importado que alguien cante bien?".

Al respecto Dulce agradeció a la producción de "El Retador", pero consciente de que ella ya tiene un nombre labrado en la industria del espectáculo y que ha llegado el momento de los nuevos talentos.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!