Robyn Rihanna Fenty “Rihanna”

Robyn Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en Saint Michael, Barbados. Además de ser una reconocida cantante, compositora, productora, actriz, bailarina , filántropa, diseñadora de moda y empresaria. Es hija del barbadense Ronald Fenty y de la contadora afroguyanense Mónica Braithwaite. Tiene dos hermanos, Rajad Fenty y Rorrey, además de dos medias hermanas y su medio hermano por parte su padre.

Rihanna en su infancia

La infancia Rihanna se vio marcada por la constante dependencia de drogas duras del padre, entre ellas la cocaína, el crack y una fuerte adicción al alcohol. Sus padres concluyeron su matrimonio cuando ella tenía tan sólo 14 años.

Rihanna y su padre en Barbados

Mucha de su inspiración viene del reggae, pues creció escuchando dicho género. Rihanna cursó sus estudios en la escuela Charles F. Broome Memorial Primary School, donde participo en un trío musical con dos de sus compañeros de clase.

Rihanna de estudiante

En el año de 2003, lanzó un proyecto en conjunto al productor musical Evan Roger. Pasó un año para que Rihanna se trasladara a los Estados Unidos para grabar su primer demo. Se distribuyeron varias copias en diversos sellos discográficos, el demo llegó a manos del rapero y productor Jay-Z, con quien Rihanna firmara un contrato para su sello discográfico Def Jam Records.

Rihanna grabando en Def Jam Records.

A partir del año 2005 publicó el primer álbum de Rihanna “Music of the sun”, álbum con el que vendió más de 69.000 copias y consiguió 2 discos de platino por las más de 600.000 descargas virtuales en los Estados Unidos y 2 discos de oro. Las ventas del disco “Music of the sun” superaron los 3 millones a nivel mundial y le fue otorgado el disco de oro en países como Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Japón. El platino lo consagraría en Canadá.

Portada “Music of the sun”

El sello discográfico Def Jam Records lanzó para la promoción del álbum debut de Rihanna dos sencillos. El primero fue “Pon de Replay” el 22 de agosto de 2005, en plataformas digitales para todo el mundo llegando al # 1 en las listas de 7 países. En Reino Unido y los Estados Unidos ocupó la segunda posición en la lista Billboard Hot 100.

El segundo sencillo del primer disco “If It's Lovin' That You Want” del álbum “Music of the sun” fue lanzado a nivel mundial en diciembre de 2005, Este sencillo no logró el éxito que el anterior pero alcanzó el Top 10 en pocos países y en la lista Billboard Hot 100 llegó a la posición #36.

Para el 2006 Rihanna publicó “A Girl Like Me“, con el que vende más de 4 millones de copias. Se le entregó el disco de platino en Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos e Irlanda y el disco de oro en Francia y Alemania.

Portada de "A Girl Like Me"

En el segundo álbum de Rihanna “A Girl Like Me”, colaboró en la producción junto con Evan Rogers, Carl Sturken, Stargate, JR Rotem y con su compañero de discográfica, Ne-Yo, éste último fue quien escribiera el segundo sencillo "Unfaithful" del mismo álbum. “A Girl Like Me” combina varios estilos musicales como R&B, reggae, pop y balada.

Esta segunda producción de estudio de “A Girl Like Me”, fue lanzado por Def Jam Records el 25 de abril de 2006 en los Estados Unidos, del cual se desprenden 4 sencillos “SOS” con el cual Rihanna apareció por primera vez en el # 1 de la lista Billboard Hot 100.

Este segundo album de Rihanna “A Girl Like Me”, fue un éxito en otros países alcanzando la posición # 5 en el Billboard 200 y en Reino Unido el UK Albums Chart, posicionándose entre los 10 primeros puestos en Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Japón y encabezó la lista Canadian Albums Chart. Los siguientes sencillos no tuvieron el éxito de “SOS”, pero estuvieron "Unfaithful” y “Break It Off”, entraron al Top 10 de la lista Billboard Hot 100, sin embargo, el tercer sencillo, “We Ride”, no pudo repetir el éxito de los anteriores. El álbum “A Girl Like Me”, fue certificado platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).

En 2007 Rihanna presentaría su nueva producción “Good Girl Gone Bad”, álbum del que se desprende el tema “Umbrella”, canción que tuvo una gran aceptación a nivel mundial.

Se presentó a la entrega de los premios MTV Video Music Awards junto al cantante de rap Chris Brown. Estaba postulada en 3 categorías y obtuvo los premios en 2 de ellas: Canción del año y mejor video clip.

Consiguió el Grammy gracias a esta canción, en la nomenclatura de Best Rap/ Song Collaboration en 2008. Con el sencillo “Run this town” obtuvo para el año 2010 dos nuevos Grammy, ganado en las categorías de Best rap song/ Song collaboration.

A partir de finales del 2009 “Rated R” vio la luz y el disco consiguió un gran éxito, siendo #1 en lugares como Brasil, Francia ,Noruega, Suiza. Consiguiendo diversos disco de oro y platino.

En enero de 2010, obtuvo 2 premios por parte de los Barbados Music Awards en la categoría “Canción de la década” con “Umbrella” y la “artista de la década” .

Y es así que despega la carrera de Rihanna y se convierte en la celebridad que hoy conocemos.