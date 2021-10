El jueves pasado, el director Chris Columbus reveló a Totalfilm que Robin Williams estaba interesado en interpretar a Remus Lupin, el hombre lobo que se presenta por primera vez en ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’, el tercer libro y película de la exitosa franquicia cinematográfica.

Según Columbus, el fallecido actor perdió el papel porque contratarlo significaba romper una regla, la cual prohibía elegir a actores estadounidenses dentro de las películas, esto debido al intento de "mantener cierto grado de autenticidad".

El papel de 'Remus Lupin' fue asignado a David Thewlis.

“Tuve una conversación con Robin Williams, que quería interpretar a Lupin… Fue muy difícil para mí decir: 'Todo es británico. No hay nada que pueda hacer”, dijo Chris Columbus a Total Film, declaraciones que fueron citadas por el sitio GamesRadar.

Cabe destacar que el cineasta Chris Columbus, quien dirigió tanto la primera como la segunda película de ‘Harry Potter’, es estadounidense. Por otro lado, se sabe que el director de cine mexicano Alfonso Cuarón se hizo cargo de la tercera película, en la cual se presenta a Remus Lupin, quien es interpretado por el actor británico David Thewlis. El jugador de 58 años interpretó dicho papel hasta su última aparición en 2011.

Buscaba dar vida a Hagrid

El fallecido actor buscaba darle vida a Rubeus Hagrid, lamentablemente no lo consiguió.

En 2016, la directora de casting Janet Hirshenson declaró al sitio HuffPost del Reino Unido que el fallecido actor también fue rechazado para el papel de Hagrid: “Robin había llamado porque realmente quería estar en la película, pero era un hecho que sólo artistas británicos, y una vez que le dijo que no a Robin, no iba a decirle que sí a nadie más”.

Dicho papel fue interpretado por el actor escocés Robbie Coltrane, quien sin duda hizo un excelente trabajo y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga cinematográfica, considerado un fenómeno mágico que atrapó a millones de millennials.

Robin Williams no se rindió

El actor asistió con su familia al estreno en Nueva York de 'Harry Potter y la piedra filosofal' en 2002.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Robin Williams, quien falleció en 2014 a los 63 años, le dijo al New York Post en 2001 que busco obtener un papel en ‘Harry Potter’ pero no tuvo éxito: “Hubo un par de partes que hubiera querido interpretar, pero había una prohibición para los actores estadounidenses… Quizás algún día”. Dichas declaraciones fueron recogidas por el sitio The Guardian.

