Robin Williams: ¿Dónde ver “Robin’s Wish”, documental sobre la muerte del actor?

No se puede negar que Robin Williams dejó una marca indeleble en nuestras vidas después de su prematura partida. 'Robin's Wish' es un documental biográfico intensamente personal, que cuenta la poderosa historia de los últimos días del actor.

Arroja a luz sobre su lucha con la demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo. Vemos la belleza y la tragedia cuando nos asomamos a la mente de uno de los mejores artistas de nuestro tiempo.

¿Tienes curiosidad por saber dónde ver 'Robin's Wish'? Lo tenemos cubierto, pero primero, permítanos contarle un poco sobre el documental.

¿De qué se trata Robin's Wish?

Seis años después de la desaparición del icónico Robin Williams, el documental analiza sus últimos días. Se relatan íntimamente y vemos cómo el comediante estrella luchó con sus problemas de salud.

Al mismo tiempo, el documental nos da una idea de la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad cerebral con la que Williams luchó hasta su fallecimiento.

De las personas más cercanas a Robin y la cobertura de los medios en torno a su muerte y las especulaciones de suicidio, nos enteramos de que Williams pudo haber hecho sonreír a muchos rostros, pero no sonrió mucho durante sus últimos días.

'Robin's Wish' es incisiva y evocadora, ya que nos ayuda a entender a un gran comediante al que muchos han admirado. El documental pretende crear conciencia sobre la condición neurodegenerativa que padecía Williams y tiene éxito en este sentido.

¿Está Robin's Wish en Netflix?

Netflix tiene una lista loable de películas, y muchas de ellas tratan temas intensamente personales. Si bien 'Robin's Wish' no está en la plataforma, puedes ver 'Frida'. Cuenta la fascinante historia de la artista Frida Kahlo, quien canaliza todo el dolor, desde su matrimonio tempestuoso y su lesión paralizante en su trabajo.

¿Está Robin's Wish en Hulu?

Hulu intenta mantenerse a la vanguardia haciendo adiciones inteligentes a la plataforma. Las películas y los espectáculos pueden saciar al espectador más exigente.Si bien 'Robin's Wish' no está en Hulu, puedes transmitir 'Loving Vincent', que cuenta la conmovedora historia de Vincent Van Gogh.

Vincent, ahora un artista venerado, pasó su vida en el anonimato porque los críticos de su tiempo no se dieron cuenta de la importancia de sus obras. La historia cobra vida a través de las pinturas de Vincent, que han sido cuidadosamente recreadas para la pantalla.

¿Está Robin's Wish en Amazon Prime?

Amazon Prime obtiene contenido de todo el mundo para atender a diferentes espectadores. 'Robin's Wish' no está disponible para los suscriptores de Prime, pero los espectadores pueden comprar o alquilar la película en Amazon.

¿Dónde puedo ver Robin's Wish en línea?

Si no puedes acceder a Amazon Prime, no te preocupes. Puedes ver el documental sobre el actor en sitios como Vudu, FandangoNow, Google Play o iTunes.

No se puede ver 'Robin's Wish' en línea de forma gratuita en este momento. Tienes que esperar a que llegue a una plataforma con periodo de prueba. ¿Verás este nuevo documental?, ¿Crees que la muerte del actor no fue un suicidio?