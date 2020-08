Robin Williams: 5 datos que quizá no conocías sobre este famoso actor

Hace 6 años el mundo del entretenimiento perdió a una de sus estrellas más talentosas, y por supuesto que hablamos del gran Robin Williams, quien a través de sus múltiples personajes logró robarnos el corazón y arrancarnos miles de sonrisas.

Aunque este actor participó en un gran número de producciones, algunas de sus películas más exitosas fueron: Jumanji, Flubber, Patch Adams, Más allá de los sueños, El hombre bicentenario y Una noche en el museo, por mencionar algunas.

Su muerte causó una gran controversia en la farándula pues aparentemente Robin Williams, a diferencia de lo que demostraba al mundo, cargaba con una gran depresión que lo llevó a quitarse la vida.

Datos sobre Robin Williams

Su suicidio nos demostró que quizá no conocíamos tanto a este actor como pensábamos; sin embargo no todo tiene que ser negativo, pues aquí te presentamos algunos datos de Robin Williams que quizá no conocías.

1. Se dice que su libro infantil favorito es “Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero”, un cuento que según el mismo actor le encantaba leer a sus hijos.

2. Durante una entrevista, Robin Williams mencionó que su papel favorito fue el de Oliver Sacks en “Awakening”, pues tuvo la oportunidad de conocer personalmente a este famoso neurólogo.

3. Se dice que este actor ayudó anímicamente a Steven Spielberg cuanto éste se encontraba haciendo “La lista de Schindler”, pues el rodaje de esta película lo afectó considerablemente al tocar aspectos de su propia infancia.

4. En algún momento Williams reveló que si hubiese sido un animal, habría sido un delfín debido a sus habilidades, inteligencia, sexualidad y comportamiento social.

5. Se dice que era todo un fanático de los videojuegos, en especial de la famosa saga “The Legend of Zelda”. Su gusto era tan grande, que incluso su hija lleva por nombre Zelda.

