Roberto Tello habla de Mónica Dossetti y revela si conoce datos nuevos del caso

El pasado 11 de julio se difundió un video, donde se observa a Mónica Dossetti siendo violentada por su hermano, el hecho generó gran indignación y sus amigos se han pronunciado, entre ellos Roberto Tello, quién recordó la amistad que compartieron y responde los cuestionamientos sobre el avance del caso.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Mónica Dossetti fue diagnosticada con esclerosis múltiple desde hace varios años, condición que afecta su calidad de vida y la mantiene en una silla de ruedas.

La ex actriz de Televisa se mantenía a cargo de los cuidados de su hermano, José Dossetti, sin embargo luego de la difusión del video que acaparó los reflectores del mundo de la farándula, las autoridades intervinieron, imponiendo una orden de restricción, sin embargo no se conocen avances del caso.

Roberto Tello recuerda su amistad con Mónica Dossetti

Durante una reciente entrevista, el actor Roberto Tello, quién trabajó en varias producciones con Mónica Dossetti, recordó la amistad que tuvieron y lamentó la situación que enfrenta la ex actriz.

“Yo te cuento mi experiencia con ellos y cuando yo los conocí o cuando trabajamos juntos, él siempre fue cariñoso con ella, incluso ella abogaba mucho por él, o sea eran dos hermanos muy buena onda. Las circunstancias quizá los lleven a estos hechos” dijo.

De igual forma recordó que en la época en la que Mónica Dossetti era activa en el medio del espectáculo, era una mujer “sana y súper limpia”.

“Es un tema muy triste porque ella también era una chica súper limpia, no tomaba, no se desvelaba, no fumaba, cuidaba mucho su salud, se ejercitaba incluso” aseguró.

¿Qué enfermedad tiene Mónica Dossetti?

Mónica Dossetti fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2015, enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal, razón por la cual decidió retirarse del mundo de las telenovelas y durante muchos años no se supo nada de ella, hasta la difusión de su agresión.

La esclerosis múltiple impide a la actriz desarrollar actividades por sí sola y se ha dado a conocer que actualmente su enfermedad se ha agravado, debido a que no recibe la asistencia médica que requiere.

Aunque la actriz Mónica Dossetti no tenía intenciones de denunciar a su hermano, las autoridades tomaron cartas en el asunto, aunque hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones.

