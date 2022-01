Roberto Romano habla por primera vez sobre su truene con Alicia Machado

El polémico actor asegura que entre los dos hay una buena relación.

Alicia Machado y Roberto Romano sorprendieron a más de uno al confirmar su romance en redes sociales, el cual surgió durante la estancia de ambos en ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, su relación amorosa no tuvo un final feliz y ahora es él quien revela los verdaderos motivos de su separación.

En entrevista para Radio Fórmula, el actor aseguró que conoció a la ex reina de belleza y modelo hasta que entró al reality show de Telemundo y que estando ahí se fue dando la química entre los dos hasta el grado de comenzar un romance, mismo que no prosperó debido a que tienen prioridades diferentes y por vivir en países diferentes.

La pareja se conoció dentro de 'La Casa de los Famosos' y tuvieron muy buena química.

“Ella está enfocada en su familia, yo estoy enfocado en mi trabajo, ella vive en Estados Unidos, yo vivo en México y lamentablemente el tiempo no nos favoreció… Quedamos muy bien, la quiero mucho y tanto ella como yo, nos deseamos solamente el bien”, declaró el galán de 32 años de edad.

Le benefició formar parte de La Casa de los Famosos

El actor asegura que estar en el show le permitió conectar con el público.

Por otro lado, el actor aseguró que el show fue una gran experiencia para su carrera, ya que su participación permitió que el público lo conociera a fondo: “Fue una experiencia de vida, de las más fuertes que he vivido como actor y como persona… Lo más difícil fue tener que convivir con gente extraña, ceder para evitar conflictos y no tener contacto con el exterior”.

Finalmente, dejó en claro que no manejó ninguna estrategia en el show de Telemundo y que si logró llegar lejos fue porque se mostró transparente ante las cámaras: “Mucha gente me decía que cuál era mi estrategia, y realmente no entré con una estrategia, mi estrategia era ser yo, porque a final de cuentas eso te lleva a involucrarte en el juego, yo fui 100% real”.

¿Quién es Roberto Romano?

Hoy en día es considerado uno de los galanes más codiciados del mundo de la farándula latina.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Roberto Romano es un actor nacido en Toluca, Estado de México y es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa; ha participado en diversas producciones como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Señora Acero’. Fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos.

