La vida de Roberto Palazuelos y María Badeaux ha estado rodeada de lujos pero también de mucho dolor y es que desde muy pequeño vivió episodios muy trágicos que lo marcaron. Uno de ellos es la relación que tiene con su madre, la modelo Maria Badeaux, a quien ahora no quiere ver debido a una fuerte traición que le hizo.

En una entrevista que dio para el programa Confesiones el año pasado, el empresario compartió que durante su infancia fue secuestro por su mamá y llevado a Estados Unidos, posteriormente tuvo que ser rescatado por su abuelo y su papá quienes lo llevaron a México nuevamente.

Ya en el país, el abuelo fue quien se encargó de Roberto Palazuelos, sin embargo lo asesinaron cuando Palazuelos tenía solo cuatro años.

¿Por qué Roberto Palazuelos no quiere volver a ver a su mamá?

Empresario y actor Roberto Palazuelos se mantuvo separado de su madre

El "Diamante negro" Roberto Palazuelos quién va por la gubernatura de Quintana Roo, tuvo una infancia dura “Mi mamá me sustrajo y me llevó a EE.UU. con un pasaporte americano, me recuperó mi abuelo”, contó.

Tras el suceso se le abrió una investigación a la modelo, sin embargo jamás regresó. Tiempo después, cuando cumplió 18 años, quiso hacer las pases con ella. Roberto Palazuelos llegó a Estados Unidos y la contactó, se vieron en un parque pero él aseguró que “no fue lo mismo”.

La madre de Roberto Palazuelos vive en Florida EU.

El problema vino cuando una revista contactó a la señora para comprarle la historia de cómo “se llevó a su hijo a Estados Unidos”, fue algo que rompió para siempre el vínculo entre Palazuelos y ella: “Yo perdoné a mi mamá, luego me hizo algo que me dolió mucho.

Cuando terminé de recuperarme, dije: ‘Esta es la última vez que yo te voy a permitir que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer'”, detalló Palazuelos quién tiene una lujosa casa en Cancún.

Ella nunca lo llamó para aclarar las cosas o pedirle perdón: “Está muerta para mí”, condenó. Hasta la fecha Palazuelos no quiere saber nada de su mamá y asegura que no tiene intención de perdonarla.

Fotos de Roberto Palazuelos y María Badeaux

Roberto Palazuelos rompió relación con su madre

Después de que la madre de Palazuelos, confesara a la revista TVNotas que tenía un lunar cancerígeno en el rostro, tuvo que enfrentar las declaraciones del actor quien puso en duda esto.

«Quiero aclararle que no soy una muerta de hambre que necesite inventar que tiene cáncer para ganar unos pesos», contestó la exmodelo peruana en la revista, quien además mostró unos análisis de laboratorio donde se comprueba la existencia de células cancerígenas.

La madre de Palazuelos fue modelo en su juventud

Respecto al abandono de su hijo, cuando sólo tenía 1 año de edad, la mujer dijo en entrevista para la revista TVNotas, que el padre de Roberto Palazuelos la golpeaba y tuvo que huir.

¿Quién es papá de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos Rosensweig es el padre del actor y empresario

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Roberto Palazuelos Rosensweig es el padre del conocido actor de Televisa y empresario, conocido también como "El Diamante Negro" .

A sus 80 años, al padre de Roberto Palazuelos, en enero pasado le diagnosticaron cáncer en los huesos; hoy los médicos hacen hasta lo imposible por alargar sus días y que viva al máximo.

Sobre este tema Roberto Palazuelos, señaló "Ya es letal pero si se cuida y con sus inyecciones y demás puede estar unos buenos años como nosotros".



¿Qué es Palazuelos de Andrés García?

Roberto Palazuelos y Andrés García llevan estrecha amistad

Andrés García es uno de los actores que goza de una larga trayectoria en la televisión y el cine mexicano, lo que lo llevó tener una gran fortuna que heredaría a Roberto Palazuelos, aunque eso podría cambiar luego de una polémica declaración del “Diamante Negro”.

Andrés García reveló que Roberto Palazuelos heredaría el 50 por ciento de sus propiedades, dejando fuera a sus hijos pues aseguró que el empresario era quien se habría preocupado y cuidado de él más que su familia.

Esto generó gran polémica y Palazuelos fue señalado por los hijos del actor, quienes aseguraron que el empresario se habría aprovechado de García y lo habría manipulado para estar dentro de la herencia, por lo que no dudó en responder.

Finalmente, Andrés García y Palazuelos hicieron las paces después de meses distanciados.

Ahora conoces más detalles sobre Roberto Palazuelos y María Badeaux y la mala relación que mantienen hasta el momento.

