Roberto Palazuelos “se lava las manos” por ola de contagios en su hotel de Tulum

Roberto Palazuelos se encuentra en un nuevo escándalo, después de que los asistentes del festival Art With Me, realizado en su hotel de Tulum, Quintana Roo, se contagiaran de COVID-19.

Después de que se reportaron los primeros casos de coronavirus entre los participantes de Art With Me, se señaló la responsabilidad de Roberto Palazuelos como dueño de la sede del evento.

Roberto Palazuelos habló del evento en entrevista con Sale el Sol, y negó ser responsable de los casos de COVID-19; también mencionó que el festival se realizó con los permisos del gobierno federal.

“Fue alguien de Nueva York o que ya traía covid y asistió al festival, porque es internacional, pero no fue cosa de mis hoteles, fue un festival muy importante que tenía los permisos de la autoridad y sus medidas de distancia, pero hay gente que no las respeta”.

Roberto Palazuelos no se hará responsable

El festival Art With Me se realizó en Tulum del 11 al 15 de noviembre, donde acudieron asistentes de varios países; en los 7 días posteriores al evento, una empresa privada de Estados Unidos realizó 179 pruebas a participantes, de las cuales, el 70% dio positivo.

Sin embargo, el llamado Diamante Negro, asegura que el evento se realizó siguiendo las medidas sanitarias pero negó tener resposabilidad alguna por la falta de obediencia de las personas ya que no fue uno de los organizadores.

Cientos de extranjeros contraen coronavirus en festival Art With Me

“No tiene porque haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que nos las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por estas cosas”, dijo Roberto Palazuelos.

“Fue un evento al aire libre y yo la verdad no voy a estarle diciendo a la gente que se ponga el cubrebocas o no, si la gente se lo quiere poner adelante, es su salud. Yo no me voy a poner a pelear ni soy responsable, no fue un evento que yo organicé”.

Roberto Palazuelos finalizó su declaración al revelar que no asistió al evento ni ninguna de sus fiestas, porque se ha estado cuidando del COVID-19.

