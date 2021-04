Roberto Palazuelos se lanzará a la política en Tulum

Roberto Palazuelos, preocupado por lo que ocurre en la que también es su comunidad, ha solicitado a las autoridades correspondientes que no abandonen un destino tan importante para el estado y para el país.

Resulta que luego de que se difundieran los videos en los que elementos de la policía municipal de Tulum someten a Victoria Salazar hasta provocarle la muerte, Roberto Palazuelos expresó su indignación al respecto y, confirmó que no se quedará de brazos cruzados.

¿ Roberto Palazuelos quiere ser presidente municipal de Tulum?

Es por eso que recientemente en una entrevista el actor y empresario mexicano habló de la situación que enfrenta el estado en el que se encuentra su costosa mansión: Lo de la señora fue muy lamentable, creo que no es una cosa nada más de Tulum sino del país entero.

Roberto Palazuelos se lanzará a la política

“La verdad es que a Tulum lo tienen muy descuidado”.

El empresario ha afirmado que se convertirá en el próximo presidente del municipio: Yo voy a ser el próximo presidente municipal de Tulum, de esta a la otra, de eso no queda la menor duda, yo ya no puedo permitir que estén haciendo este tipo de cosas.

“Yo tengo que gobernarlo ya”.

En esta ocasión el famoso Roberto Palazuelos asegura estar capacitado para impulsar a su comunidad, territorio que, él aseguró, necesita un gobernante que tenga todas las herramientas necesarias para enfrentar conflictos en todos los ámbitos.

Además aseguro que no tiene todo para ayudar no solo en seguridad, sino en promoción turística y desarrollo urbano: Estoy preparado para ese puesto más que ninguna persona en Tulum, no hay nadie que tenga el conocimiento de Tulum como yo, soy licenciado en Derecho turistero, tengo un chorro de negocios ahí.

Roberto Palazuelos

“Tengo muchísima tierra, soy el que va a terminar poniendo orden en ese destino”.

Tal parece que el “Diamante Negro”, quien es un actor y abogado mexicano, egresado de la Universidad Tec Milenio en Cancún, ha dejado en claro su disposición para mejorar su pueblo, pues confía que el éxito en su faceta como empresario

Cabe destacar que en octubre de 2020, el Colegio Internacional de Profesionistas, la Cámara de Senadores y la Cámara de diputados le otorgaron un doctorado honoris causa gracias a su trayectoria artística.

