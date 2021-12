Roberto Palazuelos revela por qué vendió la transmisión de su boda a Televisa

Roberto Palazuelos confesó en entrevista para el programa SNSerio, que decidió venderle a Televisa la transmisión exclusiva de su boda con Yadira Garza, después de que le ofrecieron una fortuna. Recordemos que la ex pareja se casó en diciembre de 2004.

El famoso explicó que tras su salida de la segunda temporada del reality show “Big Brother VIP”, los ejecutivos de la televisora lo mandaron a llamar para ofrecerle una jugosa oferta que no estuvo dispuesto a rechazar.

"Les decía a los de Big Brother: 'Por favor, sáquenme de aquí, me quiero casar, ya me quiero ir, se come de la burger'... Finalmente, yo salgó, quedaban como cuatro. No gano el premio, pero me manda a llamar Televisa. Ven que me iba a casar y me dicen: 'Oye, nos interesa mucho tu boda'", contó Roberto, quien hace poco se retiró de las telenovelas.

Televisa posiblemente gastó un fortuna en Roberto Palazuelos

Palazuelos consiguió ganar una gran cantidad con la transmisión de su boda/Foto: La Verdad

El actor conocido como “El Diamante Negro” declaró que él quería llevarse los 1.5 millones de pesos que ortorgaba Big Brother al ganador como premio, pero ante su eliminación, el empresario no se quedó con los brazos cruzados, y aunque no ganó el concurso, sí se llevó una fortuna.

"Les digo: 'No gané el premio de Big Brother, a mí me interesa mucho ganar el premio', así nos arreglamos. Paran un 'Siempre en domingo', lo paran por completo y transmiten tres horas de mi boda, porque transmiten la fiesta de soltero, la boda y la salida a la Luna de miel", recordó.

La boda de Roberto Palazuelos y Yadira Garza tuvo como productor a Luis de Llano Macedo. Aunque la famosa relación terminó en divorcio en 2016, después de 13 años juntos.

Sólo 4 bodas de famosos han sido televisadas en el Canal de Las Estrellas

La boda de Lucero y Mijares fue la primera de famosos que se vió en vivo en Televisa/Foto: Unicable

Roberto Palazuelos, haciendo hincapié en que sólo 4 uniones matrimoniales de famosos mexicanos se han transmitido en la pantalla chica, y una de ellas fue la suya.

"La mía fue impresionante porque fueron tres horas en cadena nacional y se sacó 'Siempre en domingo'.... El rating impresionante, olvídate, mi boda fue de lo más comentado en su momento y luego ya nos fuimos de Luna de miel", comentó.

Además del matrimonio de Roberto Palazuelos, otras bodas que llegaron a transmitirse en Televisa fueron la de Lucero y Mijares; Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo; y la más reciente fue la que celebró Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo.

