Roberto Palazuelos responde a la pelea a balazos que propone Andrés García

Roberto Palazuelos no se queda callado y responde a Andrés García.

Después de que el primer actor Andrés García lanzará el reto de enfrentarse a balazos con Roberto Palazuelos, es el empresario quién responde y revela la razón de su distanciamiento.

Sin embargo, desde hace varios meses, los famosos acapararon los chismes de la farándula, ya que han protagonizado fuertes declaraciones en contra del otro.

¿Por qué están peleados Roberto Palazuelos y Andrés García?

¿Qué dijo Roberto Palazuelos?

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto, el empresario Roberto Palazuelos, respondió a las declaraciones que lanzó Ándres García, sobre enfrentarse a un duelo a balazos, revelando la razón de su distanciamiento.

Según aseguró decidió distanciarse del primer actor, luego de que esté le reclamará por tratarlo como “viejito”:

“Un día me dijo que ‘yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más’, yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente. No sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron “no Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada”. No sé de dónde saca eso, no sé quién le mete esas cosas en la cabeza” dijo.

A pesar del distanciamiento Roberto Palazuelos aseguró que le tiene mucho cariño a Andrés García, aunque declinó que vaya a existir un acercamiento.

Sobre el reto que le lanzó el actor, bastante molestó aseguró que “No estamos en el viejo oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?” declaró.

¿Qué relación hay entre Palazuelos y Andrés García?

¿Qué paso entre Andrés García y Roberto Palazuelos?

La amistad de Andrés Garcia y Roberto Palazuelos era una de las más conocidas en el medio del espectáculo, incluso el actor había declarado que el empresario sería su heredero universal.

Por está razón, ha sorprendido la enemistad que ha surgido entre el empresario y abogado Roberto Palazuelos y Andrés García.

