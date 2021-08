Roberto Palazuelos planeaba demandar a Luis Miguel pero se retractó

Roberto Palazuelos y Luis Miguel tuvieron una amistad muy cercana cuando ambos eran adolescentes. Sin embargo, conforme fueron creciendo cada uno tomó su propio camino. Pero la relación de ambos terminó de romperse tras el estreno de “Luis Miguel, la serie”, por lo que “El Diamante Negro” dijo que iba a demandar a “El Sol”, pero ahora ha declarado que no lo hará.

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Palazuelos informó que ha descartado sus planes de demandar a su ahora ex amigo. Recordemos que el actor y empresario fue retratado en la primera temporada de la serie de Netflix, por lo que Roberto se molestó por la forma en la que lo describieron.

Palazuelos dijo que odio “Luis Miguel, la serie” en su momento, pero decidió no proceder legalmente contra la producción porque no quiere demandar a gente que alguna vez le tuvo cariño, puesto que no sólo iba a afectar a Micky, sino también a Miguel Alemán Magnani, quien es productor de la serie y también amigo de Roberto.

“No en el sentido que me tenga que agradecer, pero ya no lo hice ¿para qué? No me gusta meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en un momento y ahí está Miguelito (Alemán Magnani)”, expresó.

Roberto Palazuelos sigue criticando la serie de Luis Miguel

Al parecer, Luis Miguel y Roberto Palazuelos siguen distanciados, y es que el actor de telenovelas continúa criticando la serie porque considera que están tratando de mostrar a Luis Mi como alguien “perfecto”, pero declaró que ya no va a hablar más sobre el tema.

“Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente también les gusta las imperfecciones y ahí viene el gran éxito", comentó Palazuelos.

Y agregó: "Si sigue haciendo las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto le van a quitar el éxito, todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas y también cosas malas que la gente quiere ver”.

Roberto mencionó que aunque no ha tenido contacto con “El Sol de México” desde mucho antes de que se estrenara la serie, sí mantiene comunicación con Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

¿Cuántas temporadas tendrá Luis Miguel la serie?

La serie de Luis Miguel está por estrenar su tercera y última temporada que podría causar más polémica/Foto: Radio Fórmula

“Luis Miguel, la serie” en Netflix tendrá tres temporadas, como te informamos en La Verdad Noticias. La tercera y última parte aún no cuenta con una fecha oficial de estreno, pero se dice que llegará a la plataforma antes de que termine el 2021.

Diego Boneta, actor que da vida a “El Sol” compartió en sus redes sociales a las estrellas que se unirán en la tercera temporada a la serie, que serán: Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Jade Ewen, Plutarco Haza y Antonio Mauri. En el caso de Roberto Palazuelos, él fue interpretado por el actor mexicano Vicente Tamayo en la primera temporada.

