Roberto Palazuelos lanzará un libro con consejos empresariales (FOTOS)

El actor Roberto Palazuelos reveló durante la inauguración de una exclusiva pastelería en Lomas de Chapultepec, que está a punto de publicar un libro de consejos para el éxito empresarial que se llamará "Manual para emprendedores extraviados" y que saldrá a la venta el proximo mes de junio.

“Doy consejos para ser exitoso en los negocios y uno de ellos es no platicar tus proyectos por doquier sino solo a los que tienen tu completa confianza, para evitar las envidias que es lo que más afecta a los negocios”

Sobre el libro dijo que también abordará temas de la alquimia espiritual y de tener un contrato legal correcto para que no se plagien las ideas:

“En el libro no expongo nada personal sino lo que he aprendido en la vida, no son casos personales y está en un lenguaje coloquial, porque aterrizo conceptos complejos para que todo mundo entienda”