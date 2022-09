Roberto Palazuelos impacta al mostrarse en un Ferarri; por este motivo

No cabe duda que el artista Roberto Palazuelos, mejor conocido como el “Diamante negro” siempre da de qué hablar no sólo por su carrera en el mundo de la actuación, si no por también formar parte del mundo de la farándula, por la extravagante vida que lleva.

Por ello en La Verdad Noticias te recordamos que, como prueba de lo antes mencionado está la serie de Netflix que lleva por nombre “Palazuelos mi rey”, en la cual se le puede ver al famoso actor en su día a día, desde la vida en su casa de Acapulco, hasta la visita a su famoso hotel en Tulum.

No obstante, también se muestra en dicha serie el avión privado en el que constantemente viaja de Miami a México, con la finalidad de evitar aglomeraciones en los aeropuertos de la ciudad de México y así, de alguna manera, pasar desapercibido.

¿Qué le pasó al Ferrari de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos en su Ferrari

El empresario mexicano Roberto Palazuelos, quien mantuvo una estrecha relación con Andrés García, compartió a través de un video en sus historias de instagram un momento impactante arriba de un lujoso automóvil de la marca Ferrari, sin embargo, al momento de arrancarlo el actor dejó entrever que el tablero de dicho vehículo marcaba un mensaje, mismo que apareció por falta de mantenimiento.

Ante dicho momento, miles de usuarios no dudaron en comentar sobre lo ocurrido, pero todo quedó olvidado gracias a que el artista también compartió su viaje a Budapest así como sus paseos por distintos lugares de la capital de Hungría.

¿Cuánto es la fortuna de Roberto Palazuelos?

Actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos

Hablar del actor Roberto Palazuelos, nos traslada al sector turístico del cual forma parte desde hace varios años, ya que es bien sabido que el artista posee hoteles de cinco estrellas, ubicados en la mejor zona de Tulum.

Asimismo el empresario cuenta con una fortuna que de acuerdo al Celebrity Net Worth, gira alrededor de los 247 millones de pesos mexicanos.

