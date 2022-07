Roberto Palazuelos hace esta íntima petición a Luis Miguel

Luis Miguel recientemente hizo una sorprendente aparición completamente rejuvenecido, en una fotografía que rápidamente se viralizó, donde está acompañado de tres influencers y modelos, no solo los internautas reaccionaron al respecto, pues también lo hizo Roberto Palazuelos.

Resulta que el también conocido como "El diamante negro", en entrevista para "Venga la Alegría", le mandó un contundente mensaje a Luis Miguel y le pidió que le presentara a una de sus amigas, y reflexionó sobre la importancia de cuidarse.

“Hay que cuidarse, mantenerse, hacer deporte para estar siempre al cien”, dijo el actor Roberto Palazuelos de 55 años de edad, previo a pedirle a LuisMi que la hiciera de cupido con la frase: “Que presente una de las tres”.

La petición de Roberto Palazuelos

Hay que recordar que la imagen de Luis Miguel se tomó recientemente, cuando el cantante celebró en grande su cumpleaños número 52 en el exclusivo restaurante Sexy Fish Miami de Florida, en Estados Unidos, el pasado 3 de julio.

Por su parte, el empresario Roberto Palazuelos también reveló cuál es la situación médica de su padre, quien fue diagnosticado con cáncer de huesos: "Mi papá está enfermó, tiene cáncer, pero va bien y muy lúcido, y pues yo disfrutándolo mucho. Todavía está respondiendo bien, pero tú sabes que no hay cura".

Palazuelos da las condolencias a Paulina Rubio

Roberto Palazuelos

El famoso actor lamentó también la reciente muerte de la madre de la cantante Paulina Rubio, Susana Dosamantes, quien perdió la batalla contra el cáncer de páncreas: "Me dolió muchísimo. Claro que la conocí y fue divina conmigo, fue súper cariñosa conmigo, siempre me daba consejos muy lindos. Me duele mucho por Paulina, porque Paulina es una persona a la que yo quiero mucho. Ahorita ya está en un cielo más bonito".

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!