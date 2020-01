Roberto Palazuelos habla sobre su participación en la serie de "Luis Miguel"

Roberto Palazuelos conocido con el apodo del “Diamante Negro”, comentó detalles sobre su participación en la segunda parte de la bio serie de “Luis Miguel”, esto tomando en cuenta su importancia en la primera temporada con el personaje de “Bobby”, quien fue interpretado por Vicente Tamayo, siendo uno de los amigos del protagonista cuyo nombre no se revela directamente en la serie.

La celebridad que se mantiene con una buena opinión de la bio serie de “Luis Miguel”, pues Roberto Palazuelos señaló que considera a Diego Boneta como un gran amigo por el que se siente orgulloso de volver a ver su trabajo, afirmación traída por el Siglo del Torreón que menciona varios puntos del actor sobre lo mucho que espera esta segunda temporada.

¿Roberto Palazuelos aparecerá en la segunda parte de Luis Miguel?

Sobre lo anterior, Roberto Palazuelos comentó que durante la etapa que se muestra sobre la vida de Luis Miguel en la serie, él ya no tiene una gran participación con el cantante, pues por circunstancias de la vida se tomaron caminos separados y no supo de el Sol de México durante más de dos décadas, así que no espera ver el personaje de “Bobby” dentro de la segunda temporada.

“Yo en la primera temporada, en esas fechas que reflejan, era cuando más o menos me llevaba mucho con ese grupo, luego ya cada quien agarró para su lado”

Por otra parte, el “Diamante Negro” señaló que una de las personas que se podrían ver en esta segunda parte de “Luis Miguel la serie” es sin duda Aracely Arámbula, puesto que el camino de Roberto Palazuelos junto con el Sol de México estuvo sin mucha comunicación durante un largo tiempo y no debería haber mención del personaje que lo representa.

“Ya las otras épocas de la vida de Micky que van a reflejar ahorita son en las que yo dejé de verlo por cerca de dos décadas, entonces yo no soy parte de esa vida, no estuve alrededor de ellos en ese tiempo”

No hay duda que Roberto Palazuelos tiene un gran cariño por Diego Boneta, ya que siente el profesionalismo del actor ante su éxito como Luis Miguel, concluye las declaraciones deseando lo mejor para esta segunda temporada y que logre mantener el gran éxito de su primer entrega.

“Yo creo que lo van a hacer muy bien. Como vi que se filmó la primera estoy segurísimo que esta va a tener una gran calidad y le van a echar muchas ganas”

