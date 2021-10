Roberto Palazuelos es uno de los actores más conocidos en México, gracias a su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, además de ser un importante empresario del ramo hotelero y una persona que se ha relacionado con toda clase de personajes de la élite nacional. Inclusive Roberto Palazuelos en Cuando calienta el sol apareció con Luis Miguel.

Su amistad con Luis Miguel es, sin duda, una de las más reconocidas y que en los últimos años ha dado mucho de que hablar gracias al éxito de la serie de inspirada en la vida de El Sol de México, Luis Miguel: La serie. En ella se recreó gran parte de la juventud de la estrella, a pesar de que muchos detalles han sido negados por Palazuelos.

El actor Roberto Palazuelos, Luis Miguel y Acapulco siempre han tenido un intenso romance, en este paradisíaco destino el sol grabó videos como: Cuando calienta el sol en donde aparecen otros famosos como Jorge “El Burro”, Van Rankin y la “Chica del bikini azul”.

¿Cuántos años tenía Roberto Palazuelos en Cuando calienta el sol?

Roberto Palazuelos tenía 20 años cuando participó en Cuando calienta el sol de Luis Miguel

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Roberto Palazuelos en Cuando calienta el sol tenía 20 años, este video fue filmado en 1987.

El cantante y el actor fueron muy cercanos desde niños, su amistad creció y cuando Luismi ya era famoso (en la década de los 90) era común verlos de fiesta juntos.

En su momento Roberto Palazuelos quien planeaba demandar a Luis Miguel reveló que estuvieron enamorados de una misma mujer: “Se trataba de la actriz Mariagna Prats. ¡Nos parecía una mujer hermosísima y todos estábamos enamorados de ella! Siempre andaba con sus pantalones pegaditos, su pelo relamido, y (tenía) unos ojazos...”.

¿Quién salió en el vídeo Cuando calienta el sol?

Los amigos de Luis Miguel participaron en Cuando calienta el Sol

Jorge Van Rankin quién dijo que era más galán que Luis Miguel, es uno de los famosos que aparece en el video "Cuando calienta el sol", de Luis Miguel. Además del "Burro", otros amigos que participaron en el material de 1987 fueron el actor Omar Germenos y Miguel Alemán.

Mariana Yazbek, quien fuera novia de "El Sol", apareció en el material, pero -según la serie del cantante- Luisito Rey hizo que la no figurara en la edición final.

Además de Claudia Heinze, ícono del modelaje en México en la década de los 90, y quien se hiciera popular por ser parte del video "Cuando calienta el sol" de Luis Miguel en 1988, quién falleció, por complicaciones cardíacas.

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos?

Palazuelos y Luis Miguel llevaron estrecha amistad

La serie de Luis Miguel dejó al descubierto varios detalles personales de la vida del cantante que volvieron a surgir luego de su estreno, sin embargo, Roberto Palazuelos declaró que la enemistad entre él y “El Sol” es totalmente falsa y un invento de la producción.

“La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero nunca tuve una pelea con él ni mucho menos, pero pues les vendió; eso es lo importante”, comentó.

En entrevista para Ventaneando de Televisión Azteca Palazuelos aprovechó para enviarle un saludo a su “amigo” Luis Miguel y reiteró su aprecio y admiración por el intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

Ahora conoces cómo fue que Roberto Palazuelos en Cuando calienta el sol tuvo una participación por su gran amistad de juventud con Luis Miguel.

