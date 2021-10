Roberto Palazuelos confiesa que fue infiel con la novia de uno de sus amigos

Roberto Palazuelos es uno de los empresarios hoteleros más exitosos de México, y además de su fama como actor de telenovelas ha amasado una gran fortuna, pero ni siquiera esto lo ha alejado de las infidelidades.

“El Diamante Negro” confesó recientemente que tuvo algo que ver con la novia de uno de sus mejores amigos, pero aunque pudo habérsela pasado bien, al final la culpa de lo que hizo fue muy fuerte y tuvo consecuencias.

La infidelidad de Roberto Palazuelos

Palazuelos usó su ejemplo para advertir a los televidentes que no hay que ser infiel.

Fue durante una reciente emisión del programa ‘Quién está mintiendo?’, de la sexóloga Silvia Olmedo, que Roberto Palazuelos confesó que fue infiel a su amigo en su juventud.

“¿Alguna vez fuiste infiel en tu época de juventud y luego la culpa te impidió ‘funcionar’, como normalmente funcionas?”, le preguntó la conductora, a lo que Palazuelos respondió:

“Sí. Una vez, cuando estaba más chico, fui infiel con la novia de un amigo mío. Y la verdad es que me duró muchísimo la culpabilidad, y luego yo con ella ya nunca pude tener nada más. Luego nos volvimos a topar y algo como que se había roto porque yo me sentía mal y ya no funcionaba”, explicó el empresario.

Roberto Palazuelos joven

Instagram.

El magnate mexicano fue uno de los hombres más deseados en los años 80. Era joven, guapo y famoso, además de que era amigo de otras personalidades como el mismísimo Luis Miguel, con quien al día de hoy ya no mantiene una relación.

En una entrevista reciente, Palazuelos habló sobre el ‘look’ que él, Luis Miguel y otros amigos portaban en esa época, y confesó que se inspiraron en el grupo Duran Duran.

“Las mejores épocas de mi vida en Acapulco y ese estilo de pelo que usábamos todos por la influencia mundial de Duran Duran, el grupo de moda. Yo tenía 23 años”, explicó Roberto Palazuelos en una publicación en Instagram.

