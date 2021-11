Roberto Palazuelos confiesa que estaba enamorado de Paulina Rubio

Roberto Palazuelos declaró que hace algunos ayeres estuvo enamorado de la cantante, Paulina Rubio. Aunque el famoso sí le llegó a confesar su amor a “La Chica Dorada” parece que ella no estaba muy interesada en él, y le hizo una “ching*d*ra”, según el empresario.

Durante una entrevista para el programa “Pinky Promise” de Karla Díaz en Youtube, el “Diamante Negro” explicó que en su juventud la Pau era su gran crush, es decir, su amor platónico.

"Muy poca gente sabe, pero yo siempre tuve un crush así muy fuerte con Paulina Rubio. Siempre me gustó mucho de chavitos. Y un día me hizo una ching*d*ra, es de las más cabronas que me han aplicado en mi vida", relató Roberto Palazuelos quien recientemente se retiró de la actuación.

Paulina Rubio le hizo una fuerte broma a Roberto Palazuelos

Al parecer, la Pau no tuvo planes de romance con "el Diamante Negro"/Foto: AS

Palazuelos narró en su entrevista, que el día que decidió confesarle su amor a la ex Timbiriche no lo hizo con una carta, sino con una nota de voz. "Yo estaba bien enamorado y en vez de escribirle una carta, un día que estaba pedo le escribí un casete”, dijo el empresario, como mencionamos en La Verdad Noticias.

En el audio, Roberto Palazuelos le reveló a la intérprete de “Ni una sola palabra” todos los sentimientos que tenía por ella, pero al parecer, ella (o alguien cercano a Pau) le jugaron una fuerte broma al famoso: “De repente un día estábamos en una comida, y de repente se la pasan al DJ y la pone... Me morí", señaló Roberto.

Roberto Palazuelos nunca ha querido tener romances con actrices

Palazuelos solamente ha tenido un romance con una actriz, que fue Gaby Platas/Foto: El Heraldo de México

Aunque posiblemente Palazuelos no llegó a conquistar el corazón de Paulina Rubio, el empresario de 54 años de edad ha revelado anteriormente que nunca ha querido tener romances con actrices, la única actriz que ha sido su novia fue Gaby Platas, y después de lo terrible que fue la separación, decidió que ya no volvería a salir con alguna colega.

"Yo siempre decía: 'No, yo las actrices no, están locas", y continuó: "O sea, locas en el sentido de que le satisfaces el ego a una actriz", dijo en una entrevista con Aurora Valle.

Sin embargo, ahora que los fanáticos sabe del crush que tenía Roberto Palazuelos por Paulina Rubio, muchos se preguntan qué hubiera pasado si hubiera existido un romance entre ellos.

