Roberto Palazuelos confiesa cuál es su gran deseo personal

Roberto Palazuelos confiesa cuales son sus aspiraciones personales

Roberto Palazuelos ha dejado en claro sus planes de convertirse en gobernador de Quintana Roo, sin embargo en el ámbito personal le falta cumplir un gran deseo, recientemente confesó que sueña con tener una hija.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Roberto Palazuelos se retira del medio artístico, con la finalidad de brindarle su atención a sus aspiraciones políticas.

Recientemente el llamado ‘Diamente Negro’, confesó en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ dos de sus grandes deseos personales.

Roberto Palazuelos quiere tener una hija

El empresario confiesa que desea tener una hija

Durante una reciente entrevista, el precandidato de la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, reveló que ya no estaría dispuesto a casarse, sin embargo sueña con ser papá de una niña y tener una relación estable con la madre.

“El otro (gran sueño) es tener una hijita, quiero tener una niña, me muero de ganas de tener una bebé niña y claro con su mamá, en pareja, aunque ya no me casaría, me juntaría, porque yo creo que el amor no necesita papel”.

Además el también empresario, confirmó que desea alejarse del medio del espectáculo, sobre todo su paga la gubernatura del estado.

¿Quién es la familia de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos tiene un hijo con Yadira Garza

Roberto Palazuelos tiene un hijo con Yadira Garza, con quien duró cerca de 12 años juntos y en redes sociales muestra la convivencia cercana que tiene con su primogénito.

El empresario y precandidato Roberto Palazuelos, quien se casó hace cinco años, reveló que en este momento piensa que el matrimonio genera que se descuide la relación y confirmó que está en una relación con una persona.

Aunque Roberto Palazuelos por el momento no puede hablar sobre sus propuesta para la gubernatura de Quintana Roo, dio a conocer que está “tomando nota” de sus detractores.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.