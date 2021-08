Roberto Palazuelos anuncia su retiro definitivo de la telenovelas

El actor Roberto Palazuelos anunció que se retirará de forma definitiva de las telenovelas, pues en dos o tres años intentará convertirse en alcalde de Tulum, Quintana Roo, donde radica desde hace más de 15 años.

El actor reveló que cuando inicie su carrera política él tendrá que abandonar los dramas de las telenovelas de manera definitiva. Así mismo indicó que mientras llega el momento él aprovechará el tiempo para terminar varios proyectos de la televisión en los que se encuentra actualmente.

“En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20, además, estoy con Memo del Bosque en otro programa. A lo único que no regresaría es a las telenovelas. A la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario y, hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo, eso es definitivo”, confesó Palazuelos que anteriormente había indicado que quiere ser gobernador de Quintana Roo.

Se retirará de las novelas para convertirse en político

Planea convertirse en alcalde de Tulum

Pero Palazuelos no se retirará del mundo del espectáculo pronto, sino que lo hará en unos años más cuando de nuevo inicie la época electoral en Quintana Roo, estado donde vive desde hace más de 15 años pues tiene una lujosa casa en Cancún.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que el actor habla de su interés en iniciar una carrera política, pues a finales de julio indicó:

"Ese partido (Movimiento Ciudadano) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia (MC) para estar libre de toda la corrupción y de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado", dijo en aquella ocasión para Reforma.

¿Cuántos hoteles tiene Roberto Palazuelos?

El actor tiene tres hoteles de lujo

El actor y también empresario Roberto Palazuelos tiene tres hoteles, además de una casa que también está disponible para rentar, en playas de Quintana Roo y en Acapulco, Guerrero.

