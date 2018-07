Roberto Palazuelos agrede a sus seguidores llamándoles "indios"

Roberto Palazuelos no soportó las burlas de los usuarios en instagram y respondió con un mensaje que ha muchos de los internautas no les pareció.

El ‘Diamante Negro’ tachó de "Indios" a varios usuarios, pues escribió el siguiente mensaje:

"Sres. con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida", escribió Palazuelos.