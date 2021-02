Roberto Palazuelos: Esto es lo que gana al mes por vender sus saludos

Roberto Palazuelos causó revuelo en las redes sociales al revelar que no le importan las críticas que recibe por parte de algunos cibernautas, a quienes no les parece que el actor, empresario e influencer le cobre a sus seguidores por venderles un saludo personalizado.

En entrevista con el programa Hoy, Roberto Palazuelos aseguró que todos los artistas son señalados por su acciones y que nunca se le puede dar gusto a nadie, es por ello que él ha aprendido a lidiar con las críticas y hacer lo que le gusta sin importarle el que dirá la gente.

“Ya sabes que aquí se critica a todo mundo hombre, aquí hasta al que menos quiere lo critican”, reveló ‘El diamante negro’.

Por último, Roberto Palazuelos mencionó que no dejará de vender sus saludos, ya que esta práctica es un negocio muy redituable para los famosos, sobre todo en su caso, pues asegura que ha ganado más de 100 mil pesos solo por el hecho de saludar a sus seguidores, además de que la considera una manera ingeniosa de convivir con ellos.

“No sabes cómo me va de bien con eso, me deja como 5 mil dólares al mes, de puros saluditos, de hecho, aquí traigo tres pendientes… y me va muy bien; aparte es una manera muy fregona de mandarle algo personalizado a tus fans y ellos luego lo usan y los ponen en un cumpleaños o en una comida”, finalizó el actor.

¿Roberto Palazuelos es una persona tacaña?

Jorge "El Burro" Van Rankin y Yordi Rosado aseguran que Roberto Palazuelos es una persona tacaña.

Recientemente, Jorge "El Burro" Van Rankin le reveló a Yordi Rosado que Roberto Palazuelos, quien fuera uno de sus más grandes amigos en el pasado, es una persona que presume de tener dinero cuando en realidad él ha demostrado ser tacaño en más de una ocasión.

Según declaraciones de Jorge "El Burro" Van Rankin, cuando la producción de ‘40 y 20’ invitó a Roberto Palazuelos a participar en la serie, él llevaba a un quiropráctico solo para él. Por otro lado, Yordi Rosado aseguró que “El diamante negro” hizo un gran escándalo al negarse a pagar un boleto de estacionamiento.

¿Qué piensas de los famosos que venden sus saludos? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram