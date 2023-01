Roberto Carlo se sometió a esta cirugía estética para dejar de verse femenino

El actor ya se siente seguro de su cuerpo y pronto lo presumirá en redes sociales.

Roberto Carlo reveló en entrevista exclusiva para la revista TVNotas que el pasado 23 de diciembre se sometió a una cirugía estética para removerse las glándulas mamarias y realizar una pequeña liposucción en el pecho, esto debido a que esta parte de su cuerpo le causaba bastante inseguridad por considerarlo “muy femenino”.

De acuerdo a sus declaraciones, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, él sufría de ginecomastia, un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres que ocurre a causa de un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona.

El actor asegura que la forma de sus pectorales le hacían sentir inseguro.

Asegurando que es un padecimiento que ha estado presente en su papá y sus hermanos, el actor reveló las inseguridades que sufría por culpa de ello: “Desde chavito no me gustaba ni meterme a la alberca sin playera porque me daba pena y cuando iba creciendo no quería que nadie me viera, me empezó a afectar en varios aspectos de mi vida y en el trabajo”.

Asimismo, el también conductor de La Más Draga 4 mencionó lo frustrado que se sintió al ver que el ejercicio y la dieta no solucionó su problema: “Yo pensaba que con eso se iba a quitar, la verdad es que sí mejoró pero no me sentía a gusto, siempre quedaba como ese piquito, como un chuponcito en el área del pezón”.

Así fue su cirugía estética

El actor se sometió a una cirugía para erradicar la ginecomastia que padecía.

El actor que meses atrás se presumió vestido de drag queen reveló que su cirugía fue rápida y poco dolorosa, además de que siempre contó con el apoyo de su pareja. Asimismo, reveló que ya se encuentra terminando su recuperación y que muy pronto podrá retomar su vida laboral.

“Me he sentido bien y las cicatrices ya casi ni se notan… Operarme fue para sentirme seguro y cómodo en mi trabajo”, declaró Roberto Carlo.

¿Qué edad tiene Roberto Carlo?

Hoy en día, el actor es conocido por ser activista de la comunidad LGBT+.

Roberto Carlo nació el 10 de septiembre de 1986, por lo que ahora tiene 36 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor originario de Monterrey, Nuevo León hizo su debut televisivo en 1998 y hoy en día ha forjado una exitosa trayectoria artística.

