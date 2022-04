Roberto Carlo muestra que Carlos Arenas lo bloqueó tras exhibirlo

Los conductores parecían ser amigos, pero ahora ya no se siguen en redes sociales/Foto: Twitter

Roberto Carlo reveló que su ex compañero Carlos Arenas lo bloqueó en Twitter, y tal parece que la supuesta amistad que había entre ambos conductores ha llegado a su fin. La controversia entre los famosos surgió después de que Roberto fue invitado junto con Vanessa Claudio al programa de Youtube “Pinky Promise” de Karla Díaz.

Como informamos en La Verdad Noticias, en dicho video, Vanessa Claudio confesó que vivió una relación tóxica con Carlos Arenas cuando mantuvieron un romance hace algunos años.

Después de las declaraciones de la conductora puertorriqueña, Roberto aprovechó la conversación para revelar los conflictos que tuvo con Arenas, después de que Carlo salió del programa en “Sale el Sol”, donde si bien al principio fueron buenos amigos, todo cambió tras su salida.

Roberto Carlo afirma que Carlos Arenas “mal hablaba de él”

Arenas bloqueó en Twitter a Carlo por revelar su enemistad/Foto: Twitter

Al parecer, después de que Roberto Carlo fue despedido de “Sale el Sol”, Arenas comenzó a hablar mal de él y hasta llegó a decir que “le tiraba la onda”.

"Me hubiera bloqueado mejor todas las veces que habló mal de mí al aire en 'Sale el Sol', desde que salí del programa, en fin, la hipotenusa", escribió Roberto, junto a la fotografía de la evidencia, en la que efectivamente Carlos lo había bloqueado.

El conductor de “La Más Draga 4” también señaló en dicha entrevista que un día casi se agarra a golpes con su Arenas, ya que en una ocasión Carlos dio a entender al aire que su “amigo” era gay, situación que enojó a Roberto ya que él aún no se había declarado abiertamente homosexual por razones personales.

"Yo todavía no había salido del clóset en ese entonces y él dio a entender al aire que yo era gay y al corte le digo, ‘brother, no es tu p*do, no es tu tema, no es tu tiempo, no es tu historia, no te corresponde’ y sí nos empezamos a hacer de palabras de que ‘pues es que ¿por qué lo ocultas?'...", recordó Roberto.

¿Qué edad tiene Roberto Carlo?

Roberto habló sobre su orientación sexual hasta el 2020/Foto: Infobae

El actor y conductor mexicano tiene 35 años de edad. Roberto Carlo Alanís Almaguer decidió revelar públicamente que era gay en enero de 2020. Además, también presentó a su novio, el empresario Rubén Kuri con quien actualmente está comprometido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!