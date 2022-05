Roberto Carlo estuvo cerca de suicidarse cuando terminó “Atrévete a Soñar”

El actor y conductor cayó en una fuerte depresión tras terminar la telenovela/Foto: People y El Intranews

Roberto Carlo tuvo su primer gran papel actoral en la telenovela juvenil de Televisa “Atrévete a Soñar”, donde compartió pantalla con otras estrellas como Danna Paola y Violeta Isfel. Sin embargo, cuando terminó las grabaciones de programa, el famoso confesó que cayó en una fuerte depresión que lo llevó a considerar el suicidio.

Durante el programa de Youtube “Pinky Promise”, Roberto Carlo relató que esta telenovela fue uno de los mejores proyectos de su juventud: “La mejor experiencia fue cuando inició, cuando me dijeron que me quedé, o sea fue mi primer telenovela con un personaje estelar en el 2009, ya 13 años de Atrévete a soñar que se cumplieron este año”, explicó.

“Yo tenía, bueno salía de 15 pero tenía como 20 o 21, pero cuando me hablaron yo me acuerdo que estuvimos dos meses en un taller para el casting para ver quienes iban a quedar, porque estaban entre un elenco de jóvenes o uno de niños, entonces cuando decidieron que éramos nosotros me hablaron y me dijo ‘Hola Roberto, soy Rosi para avisarte que te quedaste en el personaje de Lorenzo, Renzo’ y le colgué”, recordó el actor.

Roberto Carlo tuvo depresión al terminar “Atrévete a Soñar”

Roberto ganó fama gracias a su personaje de Renzo en la telenovela de Televisa/Foto: Exa FM

El conductor de “La Más Draga 4” señaló que durante 2 años de su vida estuvo trabajando sin parar en la telenovela, por lo que cuando llegó el momento de terminar esta etapa de su vida, le afectó demasiado: “Fue el momento que de verdad me cambió la vida. A partir de Atrévete a soñar pues mi vida es lo que soy yo, me dio muchas oportunidades”.

“Aún así, el peor momento que tuve fue cuando terminó, de pronto de venir de dos años intensos de grabaciones, conciertos, amigos, una locura de lunes a viernes donde no descansábamos. Cuando se acaba entré en la peor depresión que me tocó vivir en mi vida, horrible, hasta quererme suicidar o sea de que mi química se volvió completamente loca y estaba así de ‘qué me está pasando’”, agregó Roberto Carlo.

Roberto Carlo pensó que ya no volvería a triunfar

Después del arrasador éxito que tuvo “Atrévete a Soñar” en México y otros países, Roberto pensó que ya no volver a tener un proyecto tan importante:

“Y pues ese fue el peor momento, cuando se acabó el proyecto y me quedé de ‘ya llegaron otros nuevos actores, yo ya otra vez me quedé en el anonimato’ y me quedé sin trabajo, sin la rutina y si logré salir adelante, pero fue el peor momento”, narró Roberto Carlo quien ahora se ha destacado como conductor.

