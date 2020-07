Roberto Carlo, conductor de Sale el Sol dio positivo a Coronavirus

Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv pic.twitter.com/LchhFNd1oQ