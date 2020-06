Roberto Carlo: Así fue la ROMÁNTICA propuesta de matrimonio a su novio

Roberto Carlo: Esta fue la ROMÁNTICA propuesta de matrimonio a su novio

Roberto Carlo es un famoso conductor del programa de televisión "Sale el Sol", que ha sorprendido en Netflix al haberle pedido a su novio que se case con él en un momento iinesperado y de la manera más romántica.

Resulta que el pasado sábado, Roberto Carlo, durante una transmisión en vivo del programa de Netflix “Historias que nos unen”, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, le pidió a su novio Rubén Kuri que se case con él.

La propuesta de matrimonio de Roberto Carlos

El apuesto conductor de sale el sol invitó a celebridades como: Érika Zaba, Christian Chávez y Tan France, del programa “Queer Eye”, entre otros, para leer fragmentos de una carta que escribió Roberto Carlo a su novio.

En la transmisión en vivo se miran Roberto Carlo y Rubén emocionados, felices, y las emociones crecen justo en el momento en que el primero se hinca y le pregunta a Rubén si quiere casarse con él, y le responde emocionado que sí.

El conductor de Sale el Sol le mencionó a su novio: Deseo que esta historia se escriba para siempre, quiero compartir contigo esta historia, para siempre. Tú eres las alas que me inspiran para seguir volando.

“Éste momento lo esperé por siempre, desde que te conocí. ¡Gracias por ser el amor de mi vida!."

Hay que recordar que Roberto Carlo presentó a su novio en enero de 2020, él ha destacado como conductor en el programa "Sale el Sol", que se transmite de lunes a viernes por Imagen Televisión, pero presentó a su novio formalmente en Instagram en enero pasado.

Es no es todo, además le dedicó un mensaje amoroso: Amar es la forma más bonita de transitar este camino. No tengas miedo de ser quien eres, no te creas, ni te pongas ni una sola etiqueta, que nada ni nadie te defina, eres la posibilidad infinita de hacer y ser quien tú quieras.

TE PUEDE INTERESAR:Roberto Carlo causa furor al protagonizar candente baile en TikTok ¡EN CALZONES!

Cabe destacar que Roberto Carlo escribió también que su único deseo en la vida es que todas las personas tengan oportunidad de amar y ser felices, y deseó a sus fans un venturoso 2020.