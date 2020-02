Roberta Flack, una de las figuras legendarias del góspel y del soul

Aclamada internacionalmente como una de las mejores cantantes de nuestro tiempo, Roberta Flack, ganadora del Premio Grammy, no tiene paralelo en su capacidad para contar una historia a través de su música. Sus canciones aportan información sobre nuestras vidas, amores, cultura y política, mientras atraviesan sin esfuerzo un amplio panorama musical desde pop hasta soul, folk y jazz.

Roberta Flack logró gran fama al lado del pianista Les McCann. La crítica especializada define su estilo como clásico, urbano y reservado.

Desde pequeña Roberta estudió piano, con 15 años de edad recibió una beca para estudiar música en la Universidad de Howard. Fue descubierta mientras cantaba en el club nocturno Mr. Henry's de Washington, DC por el músico de jazz Les McCann, quien la recomendó para firmar inmediatamente con la compañía Atlantic con la que logró posicionar una serie de éxitos, que incluyeron, “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Where Is the Love” (a dúo con Donny Hathaway), “Killing Me Softly With Your Song”, “Feel Like Makin 'Love”, “The Closer I Get to You”, “Tonight I Celebrate My Love” y “Set the Night to Music”, construyendo un sólido legado musical.

En 1999, Roberta Flack recibió una estrella en el legendario Paseo de la Fama de Hollywood.

En su álbum "Killing Me Softly" de 1973, Robert Flack grabó el tema más conocido de su carrera musical: "Killing me softly with his song" que le dio un Grammy en a la mejor interpretación vocal femenina.

Roberta Flack se ha presentado en concierto para audiencias de todo el mundo, recientemente tuvo el placer de presentarse con la Orquesta Sinfónica Nacional en Washington DC, dirigida por Marvin Hamlisch. En febrero de 2009, realizó en Australia una serie de aclamados conciertos con las orquestas sinfónicas de Melbourne, Queensland, Adelaida, Tasmania, Australia Occidental y Sydney.

Robert Flack ha dejado un buen número de álbumes donde podemos disfrutar de su grandiosa voz y sentimiento.

Sin olvidar jamás sus raíces, Roberta Flack siempre ha sido muy activa con las causas humanitarias y como mentora, fundando la Escuela de Música Roberta Flack en la Escuela Hyde Leadership Charter en el Bronx, brindando un programa de educación musical innovador e inspirador a estudiantes desfavorecidos de forma gratuita.

Tras su debut en 1969, Roberta Flack ha grabado un total de 19 álbumes de estudio, siendo la década de los 70s el más activo en este sentido con 8 lanzamientos, en los ochentas fueron tres, en los noventa 4 y tres en el nuevo milenio, siendo su última entrega “Running” del 2018. Ha ganado cinco veces el Grammy, así como un American Music Award.

Ricardo D. Pat