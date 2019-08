Robert de Niro, el verdadero camaleón de Hollywood

Robert Anthony De Niro Jr. es uno de los actores con más talento de la última mitad de siglo, si no el que más. Su carrera está llena de papeles memorables, por lo que elaborar una lista con sus mejores papeles es una tarea complicada, ya que necesariamente se tienen que quedar fuera algunos históricos de la industria.

Cuatro películas tuvieron que pasar para que el director Martin Scorsese le consiguiese un Óscar a De Niro por su extraordinario trabajo en "Toro Salvaje".

A primera vista podría parecer que únicamente vamos a encontrar tíos duros y mafiosos y, aunque es cierto que este tipo de personajes han predominado en su filmografía, es capaz de dar mucho más. Además, hasta ha podido encontrar matices en el matonismo y, desde luego, no hay dos papeles iguales. Como no hay dos De Niro.

En "Taxi Driver" sorprendió por su soberbia actuación que injustamente no fue premiada con un Óscar, quizá por la crudeza del contenido del filme dirigido por Martin Scorsese.

Si bien es cierto que en los últimos años, De Niro se ha dedicado más a la comedia y a papeles cómodos (que ha servido para que muestre su lado más amable y que tiene más de un registro), sus verdaderos fans celebran lo más reciente del maestro, que es la película “El Irlandés”, lo nuevo de Martin Scorsese para Netflix, en el que da vida al estafador y asesino Frank Sheeran.

Entre sus papeles más memorables están su versión de Al Capone en “Los Intocables” (1987), donde tiene varias escenas inolvidables; su colaboración con Sergio Leone “Erase una Vez en América” película, de más de tres horas de duración en la que no hay un solo minuto en el que no brille como protagonista en su rol de David Aaronson; su espectacular papel de Michael en “El Cazador” de Michael Cimino donde comparte protagonismo con un también sublime Christopher Walken. La escena de la ruleta rusa es historia del cine , así que no fue raro que se llevase el Óscar a la mejor película. De Niro se quedó en una nominación como mejor actor.

Otras participaciones destacadas son su rola en “El cabo del miedo”, como el criminal Max Cady (que le valió otra nominación al Óscar); su papel como Sam Rothstein en “Casino”, un tío duro, despiadado y carismático; En “Stardust” vemos a un Robert algo sobreactuado, pero en un papel que era justo lo que exigía.

Ahora entramos a los filmes que le labraron su reputación como uno de los más grandes: James Conway en “Los Buenos Muchachos”, un papel es espectacular; Vito Corleone en “El Padrino II“, rol que le otorgó su primer Óscar, y eso que fue un papel secundario; Jake La Mota en “Toro Salvaje”, que le valió su segundo óscar, muy merecido pues no solo tuvo que conseguir el cuerpo de un boxeador, después ganar casi 28 kilos para conseguir una de las mejores películas deportivas de todos los tiempos. Pero quizá su interpretación más icónica fue el de Travis Bricle en “Taxi Driver”, donde el buen Bob se dejó la piel ´siendo injustamente dejado fuera en la carrera por el óscar.

Ricardo D. Pat