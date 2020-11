¿Robert Pattinson y Kristen Stewart querían estar en “50 Shades of Grey”?

Cuando Robert Pattinson y Kristen Stewart fueron elegidos para Crepúsculo como Edward Cullen y Bella Swan, sus vidas cambiaron para siempre.

No solo fueron empujados al estrellato, convirtiéndose en nombres familiares, sino que las cinco películas de la Saga Crepúsculo también les harían ganar millones de dólares y garantizarían que estuvieran arreglados de por vida.

Además, su participación en la franquicia llevaría a que a los actores se les ofrecieran papeles en numerosos proyectos debido a su poder de estrella, pero, ¿50 Shades of Grey fue uno de ellos?.

Crepúsculo llegó a cines en 2008 y 50 Shades of Grey en 2015

'50 Shades of Grey' era fanfic de 'Crepúsculo'

Dos roles de alto perfil que nunca se ofrecieron a los miembros del elenco de Crepúsculo fueron los roles de Christian Grey y Anastasia Steele. Curiosamente, esos personajes se basaron en sus personajes en la saga de vampiros.

Los fanáticos tanto de "50 Shades of Grey" como de "Crepúsculo" notarán que hay muchas similitudes entre los libros. Eso es porque la historia de E. L. James, fue creada originalmente como un fanfic (ficción de fans) sobre unas versiones alternas de Edward y Bella, rebautizados como Christian y Ana.

James nunca quiso a Pattinson como Christian Grey

Por supuesto, Dakota Johnson y Jamie Dornan finalmente fueron elegidos para 50 Shades of Grey. Pero, ¿qué pensaron Kristen Stewart y Robert Pattinson sobre el libro y habrían considerado actuar en la película?.

Aunque Robert Pattinson no reveló si alguna vez había considerado interpretar a Christian Grey, sí compartió que E.L. James insistió en que no era la persona adecuada para interpretar el papel.

"Creo que el autor me ha sacado de esto", compartió la estrella de Crepúsculo. "Vi una entrevista antes y ella dijo: 'Oh, nunca podría ser él'. Y yo dije: 'Oye, te voy a hacer pagar por eso'".

Jamie Dornan dio vida a Christian Grey, personaje inspirado en Edward Cullen

Robert Pattinson continuó compartiendo que le divirtió que tanta gente estuviera interesada en ser elegido como el multimillonario. "Es gracioso ver a todos estos otros actores compitiendo tan abiertamente por él. Nunca había visto que eso sucediera antes. Es tan extraño", compartió el actor de Crepúsculo, quien solo ha leído partes del libro.

Kristen Stewart tampoco recibió una oferta

Al igual que su coprotagonista de Crepúsculo, Kristen Stewart también reveló que había leído fragmentos de "50 Shades of Grey", aunque no había leído el libro en su totalidad.

"Uh, en primer lugar, no me han llamado ni nada", compartió Stewart cuando se le preguntó si alguna vez protagonizaría la adaptación cinematográfica. "No me han ofrecido el papel. No lo he leído, así que quiero decir, sé de lo que estás hablando, definitivamente he leído algunos de 'esos fragmentos'".

"Es realmente una locura, no podía creerlo. Veo gente leyendo y pienso: 'Amigo, estás en público, ¿qué estás haciendo?' Pero soy bastante atrevida. Solo se necesita la historia correcta, por lo que no lo sé porque no la he leído. No lo estoy evitando ni nada. Creo que se le ha dado tanta importancia, así que ni siquiera sé cómo responder esa pregunta".

Anastasia Steele (inspirada en Bella) fue interpretada por Dakota Johnson

No podemos imaginarnos a Robert Pattinson y Kristen Stewart en 50 Shades of Grey, así que quizás sea mejor que los papeles hayan sido para otros actores. Pero, si las estrellas de Crepúsculo alguna vez quisieran grabar una escena o dos como una parodia, ciertamente nos interesaría.

