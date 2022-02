Robert Pattinson revela cuánto tiempo quiere interpretar a Batman

Al igual que sus predecesores, Robert Pattinson pronto dejará su propia huella en el personaje de Batman. Aunque The Batman aún no ha aparecido en los cines, se ha hablado de algunos spin-offs de Batman e incluso de algunas secuelas. Pero, ¿cuánto tiempo quiere el propio Robert Pattinson interpretar al cruzado con capa?

Muchos esperan que The Batman de Pattinson inicie una importante franquicia de DC. La expectativa sería más probable, por supuesto, si a la película le va bien. Sin embargo, Pattinson una vez tuvo cierta perspectiva sobre las franquicias que lo alejaron de este tipo de películas.

“La única razón por la que soy cauteloso con las cosas de las grandes franquicias es que no puedes calificarlas como R”, dijo una vez en el festival de cine de Berlín según Screen Daily . “Son [también] las restricciones presupuestarias. Si tienes un presupuesto realmente grande, hay más gente que dice: 'Tienes que hacerlo de esta manera o estás despedido'.

Mientras que si mantiene un presupuesto contenido dentro de un cierto nivel, y la gente piensa que está bien recuperar su dinero, entonces puede experimentar más con su desempeño”. Sin embargo, a pesar de que Batman podría convertirse en una megafranquicia, Pattinson no pudo evitar perseguir el papel.

Pattinson también se sintió atraído por las luchas del personaje. “Es una persona muy problemática. Siempre me pareció interesante que Batman siempre esté luchando un poco, especialmente en algunas iteraciones de la historia. No sabe si es tan bueno o no, y eso es algo interesante”, se abrió.

¿Cuánto tiempo querría Robert Pattinson interpretar a Batman?

En una entrevista con Fandango All Access, se le preguntó a Robert Pattinson cuánto tiempo estaría dispuesto a interpretar esta nueva versión de Batman. El alumno de Crepúsculo tuvo que considerar la pregunta antes de responder.

“Fue muy divertido hacerlo, quiero decir que estoy dispuesto a hacerlo tantas veces como la gente quiera verme, de verdad”, reveló. “Tenemos que sacar esto primero. Hablé con Matt sobre la idea de hacer una trilogía y sería maravilloso. Realmente, realmente disfruté el proceso. Es un personaje muy divertido de interpretar. Sería encantador.

El resto del elenco de The Batman también estuvo de acuerdo en que había mucho espacio para que el personaje de Pattinson creciera en futuras películas.

“Creo que debido a que Bruce es un recluso en esta película, ver a Bruce evolucionar hasta convertirse en la persona que sabe que tiene que actuar, más allá de un yate, es un viaje realmente divertido”, agregó su coprotagonista, Zoe Kravitz .

Pattinson finalmente se sintió como Batman cuando asustó al equipo en el set

Pattinson finalmente se sintió como Batman cuando asustó al equipo en el set.

Como hemos mencionadoe en La Verdad Noticias, una gran parte de Batman usa el miedo para intimidar a sus enemigos, y Robert Pattinson probó ese poder mientras filmaba.

También se le preguntó a Pattinson cuándo fue el momento en que realmente se sintió como Batman. El actor de Lighthouse citó un par de experiencias que lo llevaron a creer que realmente se había convertido en el caballero oscuro.

“Hay dos versiones diferentes”, comenzó Pattinson. "Hay uno en el que te sientes como Batman, y luego hay otro tipo en el que te das cuenta de que lo estás interpretando".

Pattinson pronto agregó que sintió que se había convertido en el superhéroe cuando vio cómo otros reaccionaron ante él en el traje de murciélago.

“Fue la primera vez que me puse el traje completo, y la gente comienza a comportarse de manera diferente a tu alrededor”, dijo Pattinson. “Tiene una especie de poder totémico, y la tripulación parecía un poco asustada. Es realmente extraño.

