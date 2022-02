Robert Pattinson revela al villano en The Batman 2

El actor confesó quién sería el villano para la posible secuela.

Pese a que la película The Batman todavía no se ha estrenado, el actor Robert Pattinson ya dejó ver la posibilidad de una posible secuela, pero ¿quién será el villano en The Batman 2? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La cinta llegará a los cines el próximo mes de marzo de la mano de Pattinson, quien interpreta al murciélago en la nueva versión live action de The Riddler. Y aunque la secuela de Warner Bros. Pictures seguramente está rígida del éxito comercial de la primera, el británico ya tiene en mente a quien será el villano.

Durante una entrevista para Den of Geek, el actor fue cuestionado sobre qué enemigo le gustaría ver la franquicia que protagoniza, a lo que el famoso reveló quién sería el posible villano en la secuela de la que será la más larga en la historia del 'Caballero Oscuro'.

¿Quién será villano en The Batman 2?

Pattinson reveló que le encantaría enfrentarse a la Corte de Búhos en una posible secuela de la cinta, pues dijo “hay elementos de The Batman que son una especie de horror y creo que realmente se siente bastante nuevo para Batman”.

Recordemos que la Corte de Búhos es un culto de personas que han dominado la Ciudad Gótica durante años. Esta organización inspiró una serie de cómics del mismo nombre publicada por primera vez en 2011.

Pero no serían la primera opción de villano, pues el acto hizo mención también de Calendar Man, el cual según los cómics es un asesino serial que aterrorizó a Ciudad Gótica durante la historia de The Long Halloween.

Lo cierto es que hasta el momento la franquicia no ha confirmado una secuencia de la cinta, por lo que solo nos queda esperar hasta ver la primera cinta protagonizada por el actor británico de 35 años que llegará a los cines el próximo 4 de marzo.

¿Cuánto gana Robert Pattinson por Batman?

De acuerdo a Variety, Pattinson quien se pondrá el traje de Batman para el próximo proyecto cinematográfico de DC recibió la cantidad de 3 millones de dólares por participar en la cinta. Si quieres conocer más sobre el actor te recomendamos: Robert Pattinson revela cuánto tiempo interpretará a Batman.

