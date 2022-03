Robert Pattinson no usa redes sociales ¿Por qué?

Esta es la razón por la que Pattinson no tiene redes sociales

El actor Robert Pattinson fue cuestionado tiempo atrás sobre su decisión de no estar en las redes sociales, sobretodo en tiempos donde su presencia así lo demanda.

Con el éxito rotundo de "The Batman", las redes imploran día a día que el actor se manifieste al respecto, sin embargo éste ha negado tener alguna red social.

El actor, quien confesó querer una trilogía como Batman, aclaró el por qué de su decisión en no estar en las redes, misma que La Verdad Noticias trae para ti.

Esta es la razón por la que Pattinson no tiene redes sociales

Robert Pattinson

Pattinson es uno de los actores más aclamados en la industria de Hollywood, por lo que su nombre constantemente se mantiene en las tendencias del día a día.

Sobre su ausencia en las redes sociales, el británico reconoció sus intenciones de crearse una cuenta de Twitter, sin embargo detalló los motivos que se lo impiden.

"A veces pienso que me gustaría tener una cuenta de Twitter. Pero sé que pasaría mucho tiempo en ella. Estaría distraído toda la noche. Quiero evitar ese tipo de vida. Esa es la razón por la que no tengo una cuenta en redes sociales”, reveló el actor.

Además detalló que al estar en las redes, sería más fácil leer todos los comentarios negativos hacia su persona, por lo que se evita todo ello.

“Me pregunto qué es lo que la gente está buscando cuando escriben mi nombre. Seguramente chismes. Por el momento, mi carrera no ha sufrido por ello. No me han discriminado en ningún sitio todavía, trabajo con quien quiero”, dijo el actor.

Pese a ello, el nuevo intérprete de Bruce Wayne, indicó que no descarta algún día abrirse una cuenta en alguna de las tantas redes sociales usadas.

Robert Pattinson como Batman

Robert Pattinson como Batman

El aclamado actor recibió el visto bueno de Matt Reeves para darle vida al mítico héroe, teniendo un peso bastante importante sobre sus hombros, pues durante varias cintas otros grandes actores lo han interpretado.

La película del Caballero de la Noche con Robert Pattinson tiene un estreno previsto para el próximo 02 de marzo de 2022 en las salas de cine en México, y del todo el mundo, con excepción de Rusia.

