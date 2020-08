Robert Pattinson no le pidió consejos a Christopher Nolan para hacer Batman/Foto: Wipy

Robert Pattinson consiguió el codiciado papel de Bruce Wayne / Batman en "The Batman" de Matt Reeves justo cuando comenzaba la producción de la épica de espionaje de Christopher Nolan "Tenet", lo que significa que Pattinson tenía horas a su disposición para recibir consejos de Nolan sobre todo lo que tuviera que ver con el hombre murciélago.

Nolan dirigió tres películas de Batman, incluida "The Dark Knight". Entonces, ¿qué consejo le pidió Pattinson a su director de "Tenet" sobre Batman? Ninguno, resulta. "Ciertamente no me pidió ningún consejo", dijo Nolan recientemente al medio de noticias CNA de Singapur sobre Pattinson.

“Guardamos un respetuoso silencio sobre el tema hasta muy cerca del final del rodaje. Dijimos un par de cosas e hicimos un par de bromas. Tuvimos una pequeña conversación sobre los diversos aspectos de lo que se iba a hacer pasar. Pero estaba encantado de que lo eligieran y creo que hará un trabajo increíble. Estoy muy emocionado de ver lo que hace con ese personaje", expresó el director.

Robert Pattinson le mintió a Nolan sobre Batman

Pattinson reveló a The Irish Times a principios de este mes que intentó y no pudo mentirle a su director de "Tenet" acerca de saltarse parte de la preproducción para ir a la prueba de pantalla de "The Batman".

El actor explicó: “Tuve que mentirle a Chris sobre tener que ir a una prueba de pantalla; le dije que tenía una emergencia familiar. Y tan pronto como dije 'es una emergencia familiar', dijo: 'Vas a hacer la audición de Batman, ¿no?'”.

El primer avance de Batman dejó a muchos fans emocionados por lo que se verá en el cine. El aspecto del actor de Crepúsculo dejó impresionados a muchos y hay grandes expectativas de lo que se podría ver en pantalla/Foto: The Indian Express

Si bien Nolan no le dio a Pattinson ningún consejo de Batman, el actor de Batman de Nolan, Christian Bale, lo hizo en forma de un consejo esencial sobre cómo asegurarse de que el disfraz de superhéroe de Batman sea apto para el baño.

"Solo puedes orinar tú mismo", dijo Bale a Variety en septiembre pasado cuando se le preguntó qué necesita saber Pattinson para interpretar el papel. "No te sientes como un superhéroe cuando no puedes orinar solo".

El papel de Pattinson en “Tenet” de Nolan finalmente está comenzando a estrenarse en los cines de todo el mundo. Warner Bros. inició el lanzamiento internacional de "Tenet" el 26 de agosto antes de la llegada de la película a Estados Unidos el 3 de septiembre. Warner Bros. también está detrás de "The Batman", que actualmente se estrenará el 1 de octubre de 2021. ¿Crees que Robert hará un buen trabajo en la película de DCEU?