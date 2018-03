Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Robert Pattinson encuentra consuelo en Katy Perry, luego de que terminara su relación con FKA Twigs. Ya se rumoraba el truene entre Robert Pattinson y FKA Twigs, sin embargo no se hizo oficial hasta que E! News publicara la nota que lo confirmara. Pues luego de tres años de relación Robert Pattinson y FKA Twigs terminaron su compromiso. Y como no habrá boda parece que la cantante Katy Perry está ahí para ayudar a su amigo, Robert.

"Rob se ha apoyado en Katy desde su separación", señaló una fuente a E! News. "Regularmente hablan mucho por teléfono cuando no están trabajando. Katy siempre ha sido una buena amiga y ha estado ahí para apoyarlo emocionalmente". "Tienen muchas cosas en común, ambos saben cómo divertirse y pasarla bien. A pesar de que ha habido coqueteo, ellos son buenos amigos. Rob ama el espíritu libre de Katy y ella le ha dado buenos consejos sobre las relaciones".

"Desde que Katy comenzó su tour, ella y Rob hablan por FaceTime y se mandan mensajes", comentó otro informante. "Ella quiere asegurarse de que Robert está bien. Él sabe lo buena amiga que es Katy, además él estuvo para ella cuando se divorció. Ambos se han apoyado".

Una fuente compartió con E! News que "Sus agenda de viaje tuvieron mucho que ver. Robert fue quien terminó la relación". Otra fuente también confirmó que Pattinson fue quien decidió concluir con el compromiso. Terminar una relación no es cosa fácil, algunos de apoyan en la familia y otros en amigos. Es por esto que Robert Pattinson encuentra consuelo en Katy Perry, su gran amiga para pasar las penas. No obstante, personas cercanas al actor además habrían confirmado que no estaría saliendo con nadie actualmente, que se encuentra tranquilo y que tendría una relación muy cercana con la intérprete de ‘California Gurls’.Si bien Katy Perry está de gira, siempre tiene tiempo para hablar con Robert Pattinson.