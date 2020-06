Robert Pattinson en CHANCLAS y con capucha fue captado en Londres ¿Soltero?

Robert Pattinson en CHANCLAS y con capucha fue captado en Londres

Robert Pattinson demostró que está adoptando plenamente su nuevo papel como Batman, ya que fue súper discreto para salir por café a finales de esta semana, pues el actor de 34 años fue visto en Londres para obtener su dosis de cafeína con una gorra y una chamarra negra.

Tal parece que el apuesto actor estuviera inspirado por su alter ego en la próxima película dirigida por Matt Reeves y pasando desapercibido para su viaje durante el día, Robert Pattinson cuya otra nueva película Tenet saldrá en julio, parecía que estaba en una misión mientras golpeaba las aceras en su combinación de pantalones cortos, sudadera con capucha, gorra y chanclas.

El nuevo Batmat en un puesto de café

Dadas las reglas de cierre, Robert tal vez se dirigía directamente a su hogar donde vive con su novia Suki Waterhouse, pero quién sabe, tal vez salió disparado para perseguir a algunos villanos después de su visita a la tienda de alimentos y vinos, pues siguiendo los pasos de George Clooney y Ben Affleck, Pattinson tiene unos zapatos grandes para cumplir su nuevo papel como superhéroe.

No queda duda de que Robert Pattinson parece que está listo para el desafío, ya que recientemente admitió que se siente bastante picante al respecto, ya que espera darle su propio giro al conocido personaje de Batman y ciertamente trae muy intrigados a sus fans por la posibilidad de un Batman fuera de lo que se conoce.

Hay que destacar que en Batman también participarán Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como The Penguin, Paul Dano como The Riddler y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento oficial.

Así que por ahora solo tenemos los sigilosos cafés de Robert Pattinson para recordarnos que pronto estará en la pantalla grande como el superhéroe de Gotham y que dará una de sus más emblemáticas actuaciones en el mundo del cine.