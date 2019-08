Robert Pattinson: el peor look de su vida y los memes más chistosos

La plataforma de streaming Netflix, estrenó el tráiler de su nueva película llamada: ‘The King’, la cual está ambientada en la edad media. Se trata de una producción basada en las obras de William Shakespeare, donde veremos a Timothée Chalamet como el protagonista de la historia.

Se trata de una epopeya histórica que relatará los años del rey Henry V de Inglaterra y los sucesos inmediatos antes y después de la Batalla de Azincourt, durante la Guerra de los Cien Años.

Chalamet será justamente quien se encargue de interpretar al rey Henry V, quien fue un joven gobernante que aunque se caracterizó por tener una personalidad rebelde en su juventud, tendrá que asumir el rol como líder que su padre le dejó al morir.

Ya anteriormente Netflix había sacado uno que otro vistazo del filme, hasta ahora que por fin llegó el momento de ver el avance completo de lo que será la historia que se agregará al contenido de la plataforma el próximo 02 de septiembre.

No obstante, lo que en realidad llamó la atención no fue como tal la historia que relatará la cinta, sino el extraño y nada favorecedor look que luce Robert Pattinson, quien será otro de los grandes protagonistas.

El actor inglés fue caracterizado como nunca antes lo habíamos visto, pues se aprecia en él una imagen de cabellera larga y rubia, lo cual no ha pasado desapercibido por los cibernautas, quienes más allá de festejar su transformación han generado un sinfín de memes burlándose del actor.

En definitiva ya no estamos viendo al atractivo vampiro de aquella película para adolescentes, sin embargo, creemos que Robert es un actor que hará grandes cosas con este papel y que nos dejará con una grata sorpresa al ver su actuación.

MIRA LOS MEMES DE ROBERT PATTINSON

