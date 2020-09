Robert Pattinson dice que “Crepúsculo” era como estar en los Backstreet Boys

Robert Pattinson ha hecho muchas películas para demostrar que es un actor talentoso. Pero, a pesar de eso, es difícil olvidar las películas que lo convirtieron en un nombre familiar.

El actor británico fue lanzado al estrellato poco después de ser elegido para protagonizar Crepúsculo y las cuatro películas posteriores que componían la saga Twilight: Luna nueva, Eclipse, Amanecer - Parte 1 y Amanecer - Parte 2.

Por supuesto, cuando Robert Pattinson fue elegido como el vampiro, Edward Cullen, no tenía idea de cuán intensa terminaría siendo la experiencia. Y él no fue el único miembro del elenco de Crepúsculo que quedó sorprendido por el hecho de que las películas eventualmente se convertirían en un fenómeno global.

Robert Pattinson dio vida a Edward Cullen y Kristen Stewart a Bella Swan

De hecho, su compañera de reparto, Kristen Stewart, originalmente pensó que filmar una secuela de la primera película era un concepto absurdo porque no se dio cuenta de la enorme base de fans que tenía Twilight.

Comic-Con 2008 revela la verdadera fama de Crepúsculo

Pero tanto Kristen Stewart como Robert Pattinson cambiaron completamente de opinión sobre la poca fama de los libros cuando asistieron a la Comic-Con en 2008 para promover "Crepúsculo". La multitud de fanáticos que gritaban era tan grande y entusiasta que ambos comenzaron a darse cuenta de para qué se habían inscrito.

De hecho, en una entrevista con NPR, Robert Pattinson comparó la experiencia "Crepúsculo" con estar en la banda de chicos extremadamente popular, los Backstreet Boys.

"Quiero decir, fue - es gracioso porque fue tan repentino", compartió Pattinson sobre la fama instantánea que le dio Twilight. "Quiero decir, fue - creo que había hecho la película, y luego me fui - estaba en Los Ángeles haciendo audiciones y esas cosas. Y luego hicimos la Comic-Con en 2008. Y fue literalmente porque nadie te reconoció en absoluto - fuimos al gran Hall H en San Diego - y fue como estar en Backstreet Boys, como, inmediatamente".

¿Cómo lidió con la fama que trajo 'Crepúsculo'?

Robert Pattinson continuó describiendo lo intenso que fue ese día en Comic-Con. "Quiero decir, desde - entramos por la puerta, y estaba justo en la madriguera del conejo", compartió la estrella de Crepúsculo.

"Pero fue tan repentino que no me pareció real en absoluto. Quiero decir, fue como, y creo, estoy muy feliz de haber tenido ese primer contacto con todo así porque parecía tan surrealista que me sentí como si fuera: había ido a pagar para ver un espectáculo de gente gritando y loca".

El alumno de Harry Potter continuó compartiendo que la fama fue tan repentina que en realidad lo ayudó a no sentir una inmensa presión durante la filmación de las películas de Crepúsculo.

De hecho, dijo que se sentía bastante alejado de la intensa fama. "Y fue como, no hay nada que ver conmigo en absoluto", compartió Pattinson. Y así, quiero decir, algo así, y siempre me sentí así durante todo el proceso. Quiero decir, simplemente ... se sintió tan repentino que no sentí el peso de la responsabilidad en absoluto".

¿Cómo manejará Pattinson su nueva fama de Batman?

Ciertamente podemos ver por qué Robert Pattinson comparó su experiencia con estar en una banda de chicos popular. Después de todo, tuvo que lidiar con adolescentes que gritaban durante años.

Robert Pattinson dará vida a Bruce Wayne en "The Batman"

En estos días, Robert Pattinson se ha unido a otra gran franquicia con su próxima interpretación de Batman. Será interesante ver cómo se las arregla con la fama que seguramente obtendrá de ella.

