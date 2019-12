Robert Pattinson actuará en cine P0RNO si Batman fracasa, ¡OMG!

El actor Robert Pattinson está en el proceso para convertirse en el siguiente Batman, por lo que ya inició su transformación física, obteniendo más músculo para interpretar al superhéroe. Sin embargo, Pattinson sabe que su participación en la cinta del director Matt Reeves no ha sido del agrado de todos los fanáticos de Batman, por lo que ya ha considerado otras opciones en caso de que esta película fracase.

Pattinson de 33 años, se ganó el corazón de muchas y muchos gracias a su participación en la saga de “Crepúsculo” donde interpretó al joven vampiro Edward Cullen. Pero el actor británico ahora ha realizado papeles más maduros de acuerdo a su edad, donde ha tenido la oportunidad de hacer en más de una cinta, escenas de contenido sexual explícito.

Es por ello que en una entrevista con The Guardian, Robert bromeó con la posibilidad de unirse al cine de pornografía en caso de no tener éxito con la trilogía de Batman. Incluso Robert Pattinson aseveró que no le incomoda realizar escenas sexuales ante la cámara, por lo que el mundo del cine XXX puede ser una opción para el actor.

PATTINSON HARÍA “PORN0 DE AUTOR”

Robert Pattinson también aclaró durante su entrevista que si se dedicara al cine para adultos, sólo haría “porno de autor”, ya que es con lo que más se ha sentido cómodo en las escenas explícitas que ha filmado últimamente.

"En las tres o último cuatro películas, he tenido escenas de masturbación. Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devil All the Time", expresó Pattinson.

La película de Batman donde Robert es protagonista se estrenará hasta el 2021, por lo que si después de su estreno el filme de DC Comics no triunfa en escena, entonces ya sabremos cuáles serán los siguientes trabajos de Robert Pattinson.

