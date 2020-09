Robert Downey Jr. ya no regresará JAMÁS al MCU ¿Adiós para siempre a Iron Man?/Foto: RPP

Puede ser difícil de aceptar para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), pero parece que Robert Downey Jr. (Iron Man) realmente terminó con la franquicia.

Lo ha dicho anteriormente, pero eso no impidió que los fanáticos de toda la vida especularan sobre cómo podría hacer un cameo en algún lugar en el futuro , o incluso regresar de alguna manera para una serie de Ironheart que lo vería pasar el manto de Iron Man a otro. Se vale soñar, ¿no?

Hablando en el podcast SmartLess, le dijo a los presentadores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett que sus obligaciones con el MCU han terminado. "Eso está todo hecho".

Hay una finalidad en esa declaración que frustra las esperanzas de los fanáticos de Marvel que esperan ver a Iron Man de RDJ desempeñar un papel en el MCU en el futuro, ya sea como resultado de la tecnología de inteligencia artificial, el viaje en el tiempo o algún otro giro.

Marvel podría añadir a Iron Man de RDJ de manera digital

El medio Comicbook.com señala, sin embargo, que las palabras de RDJ no descartan por completo otra aparición. El hecho de que el actor no filme nada nuevo no significa que Marvel no pueda desenterrar algunas imágenes antiguas para usar en películas futuras, a saber, Black Widow, probablemente.

Y ha habido rumores de que Black Widow, que se desarrolla antes de los eventos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, podría tener una escena en la que Natasha Romanoff y Tony Stark interactúen entre sí.

Es posible que la película utilice material antiguo eliminado de películas anteriores para que esto suceda. Veremos con seguridad esta posible escena cuando Black Widow finalmente salga el 6 de noviembre.

Se dice que Robert aparecerá por última vez en las películas de Marvel con la cinta de Black Widow, sin embargo, no se sabe si el actor filmó estas posibles escenas o si se tratará de una edición/Foto: IGN Latinoamérica

De cualquier manera, parece que RDJ realmente ha terminado con Iron Man. Estamos tristes de verlo irse, pero esto deja una oportunidad para que nuevos personajes redefinan la franquicia en el futuro. ¿Qué otro actor podría interpretar a Iron Man en el futuro?