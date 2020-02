Robert Downey Jr. sería el nuevo Linterna Verde ¡Cambia a Marvel por DC!

Después de algunas semanas de rumores sobre la posibilidad de que Robert Downey Jr., se una a DC Studios como protagonista de su próxima película, se ha revelado que el ex- actor de Marvel sería el nuevo Linterna Verde.

Después de 10 años dando vida a Tony Stark alias Iron Man, ahora Robert Downey Jr., interpretará a Hal Jordan, el segundo Linterna Verde en DC Comics, y que anteriormente fue interpretado por Ryan Reynolds en 2011.

De acuerdo al sitio, We Go This Covered, Robert Downey Jr., ha estado en pláticas con DC para dar vida a uno de los superhéroes del mayor competidor de Marvel, pero hasta ahora se desconocía cuál personaje interpretaría.

Hasta el momento, DC Studios no ha confirmado las supuestas reuniones con Robert Downey Jr., y el actor tampoco ha dado detalles al respecto pero la posibilidad parece hacerse más real después de los rumores sobre su regreso a Marvel.

Al parecer, Robert Downey Jr., también estuvo en negociaciones para regresar a Marvel Studios pero no lograron a ningún acuerdo debido a que el actor pedía una cantidad excesiva como pago para su regreso.

Linterna Verde, la película

En 2011, DC produjo la primera cinta live action de Linterna Verde con Ryan Reynolds como Hal Jordan con Blake Lively y dirigida por Martin Campbell.

La película no tuvo el éxito esperado y fue un fracaso con la crítica así como la audiencia por lo que la secuela fue cancelada.

DC decidió reiniciar la franquicia con la cinta Green Lantern Corps - inicialmente planeada para su estreno en 2020 -, y en la cual Robert Downey Jr., interpretaría al Linterna Verde terrícola.

