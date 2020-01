Robert Downey Jr. se vuelve vegano ¡El actor dice adiós a toda la carne!

Robert Downey Jr. decidió dar un giro drástico a su vida tras protagonizar “Dolittle”, la historia de un hombre que puede hablar con los animales. Aunque la cinta ha resultado ser un fracaso en taquilla, el mensaje de amor y respeto a los animales ha resonado con el actor.

Robert Downey Jr. y Susan Downey se unen al veganismo

A su salida del Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr. todavía quiere salvar el mundo de cualquier manera que le sea posible, y ahora, inspirado por su esposa, Susan Downey, ha decidido convertirse al veganismo.

Durante una entrevista con Variety como parte de la gira promocional de “Dolittle” - cinta que Robert Downey Jr. protagoniza y de la cual su esposa es productora ejecutiva -, la pareja anunció que ahora son veganos.

“Ella es la productora creativa más grande en la historia del cine, y yo hago caras por dinero y pollo, aunque no, ahora ya no consumo pollo”, expresó el actor a lo que su esposa, Susan Downey agregó, “Ya no más pollo”.

RDJ adopta el veganismo

“¡Estoy adoptando una alimentación a base de plantas! Por dinero y legumbres”, expresó el propio Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. no es el único actor de Hollywood que ha adoptado el veganismo como estilo de vida, ni siquiera es el único “Vengador” que ha decidido hacer este cambio.

Sus compañeros de escena, Benedict Cumberbatch - quien da vida a Doctor Strange, Chris Hemsworth - quien interpreta a Thor - Mark Ruffalo, actor y activista que da vida a Hulk, Chadwick Boseman y Danai Gurira - Pantera Negra y Okoye, respectivamente -, e incluso Peter Dinklage se han declarado públicamente como veganos.

A salvar el mundo

Robert Downey Jr. canalizó a su Tony Stark interior para ayudar a salvar el planeta. Además de convertirse al veganismo, el actor creó Footprint Coalition en 2019.

Footprint Coalition es un proyecto ambiental que busca usar la nanotecnología y robótica para combatir la contaminación en el planeta.

