Robert Downey Jr. podría tener papel en Piratas del Caribe 6 ¿Adiós Johnny Depp?

Una sexta película de Piratas del Caribe definitivamente está sucediendo con o sin la participación de Johnny Depp, aunque el futuro del actor ha comenzado a ser mucho más positivo dado que el apoyo público ha oscilado masivamente a su favor durante su desordenada batalla de divorcio con Amber Heard, junto con la indignación de los fanáticos de que Disney estaba abandonando a Jack Sparrow, el personaje más popular de una de sus mayores franquicias.

Robert Downey Jr. podría ocupar el lugar de Johnny Depp como Piratas del Caribe

Ahora, ha habido informes de que el Capitán Jack Sparrow podría regresar en un pequeño cameo, con el fin de proporcionar algo que conecte a las películas anteriores y al mismo tiempo pasar la antorcha a la próxima generación de héroes piratas, pero en este momento, el plan todavía es reiniciar Piratas del Caribe para centrarse en una pirata como nueva protagonista de la serie y al parecer, la llegada de Robert Downey Jr.

Si bien los fanáticos pueden lanzar tantas peticiones como quieran tratando de forzar la mano de Disney con la esperanza de que Johnny Depp vuelva a Piratas del Caribe, la decisión final finalmente recae en el regazo del estudio.

Aunque todavía no se ha confirmado lo que decidirán hacer, ahora hemos escuchado que Disney está mirando a otra de las estrellas que les hizo ganar miles de millones de dólares en la taquilla para desempeñar un papel secundario.

¿Robert Downey Jr. llega a Piratas del Caribe?

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, mismo sitio que publicó que Karen Gillan es la mejor opción para el liderazgo en Piratas del Caribe 6, y que National Treasure 3 y Aladdin 2 están en desarrollo, todo lo cual era correcto: Disney está interesado en que Robert Downey Jr. aparezca en el reinicio de la franquicia. Sin embargo, no estaría en uno de los roles principales.

Según el sitio, a Robert Downey Jr. se le ha ofrecido un pequeño papel como uno de los capitanes en la última película de Piratas del Caribe, y se dice que el papel secundario es cómico y algo divertido y diferente para que el actor demuestre todo su talento.

Y aunque queda por ver si se ocurrirá, si Disney termina dejando a Johnny Depp fuera de la última entrega de Piratas del Caribe, entonces tener otro de sus íconos interpretar a un capitán igualmente excéntrico lo que sin duda ayudaría a suavizar el golpe entre los fanáticos.