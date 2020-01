Robert Downey Jr. llama araña come hombres a Taylor Swift ¡Qué escándalo!

Aunque un amado por el público, en especial los fans del mundo de superhéroes y Marvel, Robert Downey Jr. pudo haberse puesto la soga al cuello al insultar a Taylor Swift, quien es fuertemente defendida por sus fans.

Robert Downey Jr. "insulta" a Taylor Swift

El actor, Robert Downey Jr. fue el invitado principal a “The Ellen Show” de la conductora Ellen DeGeneres, en una emisión muy especial ya que estuvo a cargo de la conducción total del programa completo como parte de la promoción de su nueva película, “Dolittle”.

Robert Downey Jr., quien da vida a Tony Stark en las cintas de Iron Man, inició el programa con un pequeño monólogo sobre animales, según él varios datos curiosos que aprendió durante la grabación de Dolittle pero que no pudieron ser incluidos en la cinta por estar “subidos de tono”.

Robert Downey Jr. y la “araña” Taylor Swift

Al llegar al final de su “cátedra” sobre animales, insectos y arácnidos explicó que un 75% de las hembras de esta especie devoran al macho después del acto sexual.

“La araña literalmente se come a su ex [...] Esto se ha visto en otras especies como las Taylors Swifts. Pero no, ella no es cruel [...] Sólo escribe una canción sobre ti [...] Es una especie muy dulce”, dijo Robert Downey Jr.

Los comentarios de Robert Downey Jr. se deben a una serie de canciones que Taylor Swift escribió inspirada por sus rupturas amorosas.

Reacción de las Swifties

Taylor Swift no ha respondido a los comentarios de Robert Downey Jr., pero sus fans no tardaron en defenderla.

“Una artista escribió canciones sobre sus ex-novios a lo largo de su adolescencia y continúan criticandola por ello. Llámenlo por su nombre, sexismo. Alexa, play “The Man” de Taylor Swift”, escribió una de sus fans.

Tampoco Robert Downey Jr. ha hecho comentarios respecto a las reacciones que provocó su monólogo.

