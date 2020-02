Robert Downey Jr. agota su suerte ¡Marvel no quiere pagar su regreso al estudio!|

Desde el estreno de “Iron Man” en 2008, la mancuerna Robert Downey Jr., y Marvel han sido la fórmula del éxito en el cine y revivieron el género de superhéroes después de varios fracasos tanto de DC como Marvel con cintas como “Gatubela” y “Los 4 Fantásticos”.

“Iron Man” fue la cinta que permitió a Robert Downey Jr., reconstruir su carrera después de varios años atravesando por problemas de alcohol y drogadicción, e incluso arrestos policiales.

El éxito de Robert Downey Jr., como Tony Stark/ Iron Man, permitió que se convierta en uno de los actores mejor pagados de Hollywood y el más lucrativo para Marvel.

Su salida del Universo Marvel con “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame” le valieron un asombroso sueldo de 150 millones de dólares, mientras que los 3 días de rodaje que dedicó para “Spiderman: Far From Home” le costó a Marvel una cifra de 15 millones de dólares para Robert Downey Jr.

Marvel ya no quiere pagar a RDJ

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Marvel Studios quiere tener de regreso a Robert Downey Jr., en sus próximas cintas pero la posibilidad parece lejana ya que el estudio no desea pagar la cifra millonaria que el actor pide para volver.

Aunque el personaje de Tony Stark ya murió en el Universo Cinematográfico de Marvel, existen maneras de permitir su regreso gracias al Multiverso que ha creado el estudio, pero que podría no ocurrir si Robert Downey Jr., no reduce la cantidad de dinero - aún no revelada -, para volver o Marvel no accede a cumplir sus exigencias.

