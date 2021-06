Robert Downey Jr será Iron Man una vez más y juguete revela dónde

Fans de Avengers, ¡reúnanse! Robert Downey Jr regresará como Iron Man en la serie What If… de Marvel Studios que llegará a Disney Plus como ha revelado un set de LEGO donde se puede ver al vengador de armadura usando una variante del traje Hulk Buster.

Y es que la última vez que los fans vieron al actor como Iron Man fue en Avengers: Endgame donde Tony Stark sacrificó su vida con tal de detener a Thanos de una vez por todas cerrando además el ciclo de los primeros diez años de películas de Marvel Studios.

Sin embargo como ha revelado la filtración del set de LEGO el vengador escarlata regresará al MCU una última vez en la esperada serie What If…? inspirada en los cómics del mismo nombre que revisitaban las grandes sagas del universo Marvel alterando algún detalle fundamental que alteraba la historia significativamente.

Es así que entre los cómics What If…? podemos encontrar historias como que hubiera pasado si el traje negro hubiera consumido a Spider-man, si Spider-man hubiera sido aceptado por los 4 Fantásticos o si el tío Ben no hubiera muerto.

Robert Downey Jr: ¿cómo será el regreso de Iron Man?

La historia del episodio What If...? traerá de regreso a Iron Man mientras intenta escapar del planeta Sakaar.

La filtración realizada por parte de un juguete revela que Robert Downey Jr regresará como Iron Man en un episodio de What If…? que explora que hubiera pasado si Tony Stark hubiera terminado atrapado en el planeta Sakaar en lugar de Hulk como vimos en Thor: Ragnarok.

Esta historia estaría situada después de Avengers: Era de Ultron y mostraría como Tony recrearía una versión del traje Hulk Buster con los restos de tecnología que han quedado varados en Sakaar.

Iron Man regresa: la filtración de LEGO

Así luce el set de LEGO que filtró el regreso del actor como Iron Man.

La revelación de que Robert Downey Jr regresará como Iron Man proviene de la filtración del empaque de un set de LEGO que incluye la nueva versión de la armadura Hulk Buster, así como una figura de Valkiria y The Watcher quien será el presentador de las historias What If…? al igual que lo fue en los cómics.

Otra interesante revelación que hace este juguete es que la nueva armadura Hulk Buster tendrá la capacidad de transformarse en un vehículo el cual sin duda será de gran ayuda para que Tony logre escapar de Saakar.

Es así que los fans de Avengers podrán disfrutar una vez más de la interpretación de Robert Downey Jr como Iron Man en la serie What If...? de Marvel Studios que llegará a Disney Plus el próximo 6 de agosto, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca el esperado regreso del actor como Tony Stark para traerte lo más reciente.

